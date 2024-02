Incontro pubblico: "Tra biodiversità e patrimonio culturale"

Martedì 20 febbraio 2024, alle ore 17, l’Orto botanico organizza un incontro pubblico con la partecipazione di esponenti dei Siti del Patrimonio Mondiale Unesco: Royal Botanic Gardens Kew, Singapore Botanic Gardens e Orto botanico di Padova raccontano come mai questi orti botanici sono stati dichiarati Patrimonio Unesco e quali progetti scientifici e attività stanno portando avanti, anche in termini di promozione e gestione.

L'incontro inizia con l’intervento di Adele Cesi, responsabile del Focal Point nazionale per i siti culturali Unesco, del Ministero per la Cultura. Un momento dedicato a riflettere sul significato di "Eccezionale Valore Universale" e sulla responsabilità, concreta e quotidiana, di valorizzare un sito Patrimonio Mondiale. Intervengono poi Alexandre Antonelli, direttore scientifico dei Royal Botanic Gardens, Kew, Gillian Khew Su-Wen, direttore del direttore del Centro di genomica e micropropagazione dei Singapore Botanic Gardens e Tomas Morosinotto, Prefetto dell’Orto botanico dell’Università di Padova: i protagonisti raccontano cosa significa per un orto botanico essere Patrimonio Unesco, riflettono sul rapporto tra patrimonio naturale e culturale e presentano i progetti scientifici e le attività in corso.

Ma cosa comporta tutelare il patrimonio culturale e anche la biodiversità? Quanto è importante il patrimonio botanico in termini economici, culturali, sociali? Alla tavola rotonda La salvaguardia della biodiversità. Una sfida per il futuro si uniscono Rosario Schicchi, direttore dell’Orto botanico dell’Università di Palermo, Renato Bruni direttore dell’Orto botanico dell’Università di Parma e Lorenzo Cecchi, curatore delle collezioni botaniche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. Modera Elena Canadelli, responsabile scientifica del Museo botanico dell’Università di Padova.

Incontro pubblico con partecipazione gratuita, su prenotazione obbligatoria, con un’esposizione dei progetti di ricerca raccontati dai ricercatori dell’Orto botanico dell’Università di Padova.

Per prenotazioni: https://bit.ly/biodiversita-patrimonio-culturale-prenotazioni

Immagine copyright-free