Conferenza e dibattito su "Buddhismo ecologico, risorse per affrontare la crisi climatica" il 27 maggio 2022 a Padova. Terzo ed ultimo appuntamento sul tema "buddhismo e sfide globali", per esplorare domande e risposte che pongono la pratica di consapevolezza insegnata nella tradizione buddhista di fronte alle sfide, ma anche alle opportunità del mondo contemporaneo. Gli incontri, condotti da Chiara Mascarello e Francesco Tormen, prevedono un’introduzione a due voci del tema della serata, a cui seguirà una sessione di dibattito che consentirà ai partecipanti di confrontarsi e sostenere la propria posizione in una gioco a squadre al contempo leggero e impegnato, per ritornare a incontrarsi e affrontare assieme i cambiamenti che ci attendono, sotto l’auspicio di due concetti-guida: consapevolezza e condivisione.

Durante questo incontro ci domanderemo: è vero che il buddhismo possiede una visione ecologica ante litteram? In che modo i concetti filosofici provenienti da questa tradizione possono aiutarci a comprendere e ad affrontare la crisi ambientale senza precedenti che minaccia il nostro pianeta? Non si tratta solo del riscaldamento globale, ma anche della drammatica perdita di biodiversità, della presenza onnipervasiva della plastica e altri inquinanti, delle conseguenze nefaste di pesca e allevamento intensivi... In che modo è possibile fare la propria parte in un mondo così interdipendente?

Web: https://www.taracittamani.it/attivita/buddhismo-e-sfide-globali/.