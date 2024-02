Marchesi Living LAB presenta: "Il clima che vogliamo"

Martedì 27 febbraio si terrà il primo incontro della rassegna promossa da Kora dal titolo "Sfide di democrazia". «Ogni mese tratteremo un tema diverso, legato agli altri da una comune riflessione sul ruolo che oggi può assumere il potere democratico, proponendoci di accorciare la distanza che ci separa dai principali agenti trasformativi della nostra epoca. Martedì 27 febbraio inizieremo da delle più importanti sfide che abbiamo mai dovuto affrontare: il cambiamento climatico. Su questo tema il BoLive, magazine dell’Università degli studi di Padova ha da poco pubblicato il libro “Il clima che vogliamo” curato tra gli altri da Francesco Suman*, giornalista scientifico, che avremo come nostro relatore. Seguendo la traccia del libro, cercheremo di scardinare i più comuni preconcetti sul cambiamento climatico, partendo dalla sua storia, per capire quali siano gli scenari futuri ad oggi possibili. Quanto di quello che si è fatto finora si è limitato a dichiarazioni di facciata e quante invece sono le azioni messe concretamente in atto per assicurare un reale cambiamento? Quale può essere il ruolo dell’Europa, di un solo Stato o di un singolo individuo rispetto a un fenomeno di scala globale?».

Per prenotare il tuo posto compila il form che trovi a questo link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf6vROsrP3nbB.../viewform

Per info: 346 7241201 - korassociazione@gmail.com



*Francesco Suman è giornalista scientifico freelance. Collabora tra gli altri con Il Bo Live, Nature Italy, MicroMega, Valigia Blu, Domani e coordina la comunicazione del Centro studi di tecnica ed economia dell’energia “Giorgio Levi Cases” dell’Università di Padova. Ha un Dottorato in filosofia delle scienze biologiche. Si occupa di analizzare il rapporto tra scienza e società, scrive tra le altre cose di transizione energetica, cambiamento climatico, evoluzione umana, tecnologie quantistiche, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, politiche della ricerca, fenomeni di misinformation.