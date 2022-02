Conferenza gratuita a Esapolis

Ci sono animali che colpiscono per la brillantezza dei loro colori, per le loro insolite forme o gli stravaganti comportamenti. È il caso per esempio dell’ingombrante coda del pavone, un tratto che a prima vista potrebbe sembrarci remare contro le leggi della selezione naturale. Come è possibile si sia evoluta nel corso del tempo? Perché solo nei maschi? E come mai esistono solo due sessi? Queste e altre domande, trovano risposta nella selezione sessuale, un affascinante meccanismo evolutivo che esploreremo insieme in questo viaggio, attraverso la straordinaria diversità delle forme viventi.

A cura di:

Dott. Enzo Moretto - Museo E sapolis

Dott. Matteo Schiavinato - Wageningen University & Research

Dott. Matteo Beccardi – D.S.F.T.A.

Ingresso gratuito per la conferenza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per informazioni e prenotazioni: segreteria@butterflyarc.it - 049 891 01 89