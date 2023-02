Al Giardino di Cristallo l'incontro "La giustizie e la pena, la vita dentro e oltre il carcere" il 26 febbraio 2023. Come punire chi commette un reato? Questa domanda ci accompagna da sempre, e la risposta non è mai stata semplice. La pena detentiva può essere vista come un deterrente efficace, ma fino a che punto? E quando può diventare uno strumento di cambiamento?

In questo incontro di Kora dialogheremo con esperti che vivono, da diverse prospettive, la quotidianità che sta dentro e oltre il carcere, per cercare di rispondere assieme a loro agli interrogativi più pregnanti sul mondo della giustizia penale. Interverranno all’incontro:

Annamaria Alborghetti, Avvocata penalista, Presidente emerita della Camera Penale di Padova e Presidente della Commissione carcere della stessa Camera Penale.

Elton Kalica, Ricercatore di criminologia presso l’Università degli Studi di Padova, membro del Comitato redazionale della rivista “Ristretti Orizzonti” e dell’Associazione Antigone Veneto.

Giuseppe Ceravolo, Criminologo e Mediatore penale presso La Ginestra scs (già Granello di Senape ONLUS)

Sara Vianello, psicologa presso Alternativa Ambiente s.c.s., psicoterapeuta e criminologa presso LEXES.

Per confermare la partecipazione vi preghiamo compilare il seguente form: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdNY8DLezB.../viewform.

Per Info: korassociazione@gmail.com - 346 7241201.