Conferenza: "Max Stirner pensatore attuale"

Giovedì 30 maggio 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell'Esercito di Padova (Prato della Valle, 82) l'associazione San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo: Max Stirner, pensatore attuale. Relatore il prof. Italo Francesco Baldo.

Relativamente al dibattito seguito all’idealismo hegeliano, può succedere che, oltre a dedicare brevissimi cenni alla cosiddetta “destra hegeliana”, quanto alla “sinistra”, cui si dà invece in genere maggiore spazio, si considerino tuttavia solo alcuni esponenti.

In realtà, c’è un filosofo che merita una particolare attenzione, noto quasi unicamente per la critica che verso di lui mossero sarcasticamente Karl Marx e Friedrich Engels. Si tratta di Max Stirner, che si può ritenere, in parte, padre del nichilismo con la sua opera L’unico e la sua proprietà.

La novità del suo pensiero è notevole e tutta da scoprire, dal momento che egli non è, come talora in modo riduttivo si afferma, solo fondatore dell’anarchismo, ma anche autore di grande attualità, che supera lo stesso nichilismo. Originalità che si può riassumere nella sua espressione: “ Io sono Io”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito associazionesandaniele.it