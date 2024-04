Conferenza: "I monti sacri della Cina ed i villaggi Ming"

Venerdì 24 maggio 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito, (Prato della Valle, 82) a Padova l'associazione San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo: I monti sacri della Cina ed i villaggi Ming. Relatrice: Prof.ssa Luisa Chelotti.

I monti sacri della Cina sono numerosi e sono meta di pellegrinaggi, pratica cui i cinesi si riferiscono come “rendere omaggio alla montagna”. Spesso sulle pareti di alcune montagne sono state scavate grotte contenenti sculture buddiste. Importanti per la religione cinese tout court, per il taoismo e il buddhismo. I gruppi principali sono: le Cinque Montagne storicamente associate ai miti più antichi della religione cinese; i quattro monti sacri del buddhismo e i quattro monti sacri del taoismo.

I villaggi in stile Huizhou sono nati nel XVII sec. attorno alle case di ricchi mercanti di sale, proveniente dal Tibet, cui inviavano il tè aromatizzato con piccoli fiori di crisantemo. Tutt’attorno campi di tè e fiori.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito associazionesandaniele.it