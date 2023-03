Conferenza online "La collezione di vetri del Museo d'Arti Applicate"

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 15 marzo, ore 17.30, è in programma la conferenza "La collezione di vetri del Museo di Arti Applicate a Palazzo Zuckermann"

a cura di

Elisabetta Gastaldi

Conservatore Museo d’Arte Medioevale e Moderna, Comune di Padova

Panoramica della collezione dei vetri del Museo di Arti Applicate di Padova: manifatture, tipologie, tecniche e provenienze.

Dettagli

La collezione di vetri del Museo di Arti Applicate è costituita da un nucleo piuttosto variegato per cronologia, manifatture rappresentate, tecniche esecutive e peculiarità stilistiche. Annovera a oggi più di 300 pezzi, giunti grazie a lasciti storici ma anche donazioni recenti. Gli esempi più antichi sono rappresentati da una coppia di bicchieri del XV secolo, di probabile produzione muranese. Di manifattura muranese anche i vetri rinascimentali, testimonianza del periodo d’oro della produzione lagunare. La sezione dedicata al Settecento è ben rappresentata da un importante servizio da tavola con stemma Gradenigo, in vetro cristallo molato all’uso di Boemia, con chinoiserie e scene di caccia. Di particolare pregio anche il nucleo di vetri ottocenteschi, frutto del gusto revivalistico dell’epoca. Si ricorda, infine, la donazione di Anna Tedeschi risalente al 2013, con esemplari in parte attribuiti alla celebre manifattura Salviati.

ATTENZIONE!

L’evento in presenza è sold out ma è possibile seguirlo sia in diretta che successivamente:

