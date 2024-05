Conferenza: "Opere Lgbtq+ slovene nel XXI secolo: la lotta nel campo letterario"

La prof.ssa Anna Bodrova, esperta di letteratura slovena della Sapienza Università di Roma, si collegherà in videoconferenza per una lezione dedicata alla produzione letteraria LGBTQ+ in Slovenia. L'iniziativa si tiene nell'ambito del seminario AltrEurope del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova.