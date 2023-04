A palazzo Zacco-Armeni la conferenza "Processo alla santità: il diritto canonico e le cause dei santi"

Venerdì 28 aprile 2023 alle ore 18 presso il palazzo Zacco-Armeni in Prato della Valle al n°82 a Padova ci sarà la conferenza dal titolo "Processo alla santità: il Diritto Canonico e le Cause dei santi" organizzata dall'associazione San Daniele Aps di Padova.

Padre Christian Gabrieli ha studiato giurisprudenza ed è Dottore in Diritto Canonico specializzato in diritto penale, ricercatore, saggista. Monaco benedettino dell’Abbazia di Santa Giustina di Padova, dove è Organista Titolare della basilica. È autore di diverse pubblicazioni e di articoli scientifici stampati in varie riviste europee: https://www.associazionesandaniele.it.