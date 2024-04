Conferenza: "VI secolo A.C., la separazione fra religione ed esoterismo"

Giovedì 16 maggio 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova (Prato della Valle, 82), l'associazione San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo: VI secolo a.C., la separazione fra religione ed esoterismo. Relatore: Prof. Alessandro Grossato.

Intorno al VI secolo a.C., una serie di profonde trasformazioni attraversano pressoché tutte le principali forme e tradizioni religiose dell’Eurasia, che si traducono essenzialmente nello sviluppo di una più marcata separatezza fra exoterismo religioso ed esoterismo iniziatico e realizzativo. In Cina Laozi fonda il Taoismo, in India Buddha e Mahavira fondano Buddhismo e Giainismo, in Persia Zarathustra fonda lo Zoroastrismo, e Pitagora nella Magna Grecia fonda il Pitagorismo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito associazionesandaniele.it