C’è una novità assoluta nelle conferenze tenute sin qui a Noventa Padovana, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura, con il Patrocinio del Comune, e che si annuncia ancor più nella prossima che il dott. Ruggero Chinaglia, medico, cifrematico, psicanalista terrà martedì 7 maggio 2024, alle 21, nella Sala di lettura della Biblioteca civica di Noventa Padovana, in Via Roma 20 e che ha per titolo LE VIRTÙ CIVILI E IL DISPOSITIVO IMMUNITARIO, preceduta da un intervento introduttivo di Flora Tibò, Assessore alla cultura del Comune di Noventa Padovana. L’ingresso è libero.