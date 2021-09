Confesercenti incontra i candidati sindaci di Noventa Padovana

Venerdì 24 settembre, fra le 13 e le 14, il presidente della Confesercenti del Veneto Centrale Nicola Rossi - insieme al delegato Confesercenti per Noventa Padovana Luca Pasin e ad alcuni altri rappresentanti dell’associazione – incontrerà i candidati sindaci per Noventa. Con l’occasione, i delegati indicheranno quelli che Confesercenti vede come temi prioritari e ascolteranno i progetti e le iniziative dei candidati per il territorio.

Le questioni

Tra le questioni che Confesercenti intende porre ai candidati c’è sicuramente quella ambientale, che si collega all’accessibilità dei territori. Il tema oggi non è “auto sì o auto no”, ma come garantire l'accesso, anche in termini di parcheggi, a residenti, lavoratori, turisti e visitatori.

Altrettanto importante è il sistema degli eventi: le iniziative vanno programmate in modo tale da integrarsi con l’offerta turistica e commerciale. Quindi sì a progetti di animazione in grado di coinvolgere il territorio e gli esercenti. In questo particolare momento è necessario porsi anche il problema della trasformazione del lavoro, che corre velocissima: la diffusione dello smart working ha modificato profondamente le nostre abitudini lavorative, impattando anche sulle attività che ci giravano intorno. Di fatto, la pandemia sta ‘licenziando’ molti lavoratori indipendenti.

Altrettanto essenziale è la discussione sulla pressione fiscale, sulle iniziative per il turismo e sull’innovazione tecnologica. Oltre che sui progetti in cui crediamo. Uno di questi riguarda i Distretti del Commercio, aggregazioni in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali che portano ad una valorizzazione territoriale e promozione del commercio in modo innovativo.

Chi desidera seguire l'incontro via streaming può scrivere a a.trivellato@cdvc.it