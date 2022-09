Il congedo di Michele Cortelazzo con un convegno al complesso Beato Pellegrino

Il 30 settembre 2022 alle ore 9 nell’aula 1 del complesso Beato Pellegrino dell’Università di Padova si terrà un convegno sulla Lingua italiana contemporanea. L’occasione è quella del congedo del prof. Michele Cortelazzo che conclude così la sua carriera universitaria, lasciando ai colleghi, ma soprattutto agli allievi la scelta degli interventi che si susseguiranno nella giornata di studi.

Scarica il depliant con tutto il programma

Padovano, classe 1952, il prof Cortelazzo ha approfondito lo studio dell'italiano contemporaneo e le lingue speciali. La sua attività scientifica è partita dallo studio della retorica politica (Mussolini, Pannella, movimenti di contestazione), per giungere in anni recenti allo studio dei discorsi istituzionali (in particolare i discorsi dei Presidenti della Repubblica). Si è interessato, successivamente, di italiano medico, italiano scientifico e, soprattutto, di italiano giuridico e di italiano burocratico. In quest'ultimo settore, ha trasferito l'osservazione scientifica in applicazioni pratiche, nel campo della semplificazione del linguaggio amministrativo (con un'ampia attività di consulenza e formazione), del drafting, della terminologia (nell'ambito della REI, Rete di eccellenza dell'italiano istituzionale). Dall'esperienza sulle singole varietà è risalito alla caratterizzazione generale delle lingue speciali dell'italiano.

Molto apprezzate le sue pubblicazioni sul lessico giovanile, sui neologismi e sul monitoraggio della ristandardizzazione dell'italiano, sia per quel che riguarda la distribuzione nell'uso delle forme tradizionali e di quelle innovative, sia per quel che riguarda la verifica della percezione del movimento dell'italiano da parte dei parlanti.

Si è occupato anche dei processi di italianizzazione, in particolare nel Veneto, di storia della lessicografia, di insegnamento della lingua materna.

Professore ordinario al Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di Padova. è stato, tra i molti incarichi, Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Ateneo.

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/s/84147257235

Foto articolo da Facebook e da comunicato stampa