XXI Congresso Nazionale della Società Italiana per l’Orientamento ospitato

L’orientamento: una medaglia con tante facce che ricorre negli ambiti più vari. Nei PNRR nazionale ed internazionale, come servizio alle persone e alle comunità, come strumento per la creazione di opportunità, nelle scuole, università e imprese, nell’ottica della giustizia sociale, dell’inclusione e della sostenibilità. Per questo la formazione degli orientatori e delle orientatrici nel XXI secolo diventa nodo cruciale non solo nel campo dell’istruzione, ma anche in quello dei processi di costruzione del futuro e, più in generale, dei diritti umani in ottica preventiva ed educativa.

È in questo contesto che si inserisce il XXI Congresso Nazionale SIO – Società Italiana per l’Orientamento – dal titolo “L’orientamento che sta dalla parte giusta: dell’inclusione, della sostenibilità e della giustizia sociale e ambientale” che si terrà venerdì 14 gennaio dalle ore 9 nelle aule dell’Università di Padova di via Venezia, 14 (Padova) in modalità duale – in presenza e online –.

Il congresso si propone di favorire una riflessione sulle minacce e le sfide da affrontare nel presente e prossimo futuro e le disuguaglianze che invadono ogni aspetto della vita comunitaria e che rendono sempre più difficile pensare al futuro come progettualità.

Ad aprire i lavori saranno Laura Nota, Presidente della SIO e docente dell’Università di Padova, Jonas Masdonati, Presidente dell’European Society for Vocational Designing and Career Counseling, ed Egidio Robusto, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Ateneo patavino. Seguiranno gli interventi delle Ministre Carfagna e Messa.

La giornata si suddividerà in tre sessioni plenarie che approfondiranno il tema dell’orientamento attraverso tre diverse declinazioni: l’orientamento che non vuole essere più quello di una volta, l’orientamento come inclusione e sostenibilità, l’orientamento per un futuro di qualità per tutti e tutte.

https://www.sio-online.it/eventi/xxi-congresso-nazionale-sio/

La artecipare e ricevere il link del convegno è necessaria la registrazione al seguente link https://forms.gle/yesDvi6esHkTV3Ki6