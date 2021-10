Giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.30 presso la Sala Consigliare al Castello da Peraga in Via Arrigoni, 1 - Vigonza, si svolgerà il primo di tre incontri di divulgazione scientifica avente per argomento "Conoscere il 5G - Opportunità e giusto equilibrio tra uomo e tecnologia".

Relatore sarà Antonio Favari elettrotecnico c/o Digital & Tecnology - Networking & Infrastructure presso Alperia SpA e amante della natura.

L'incontro è libero e gratuito nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria: indossare la mascherina, esibire il green pass, osservare il distanziamento sociale.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/236231725070834?ref=newsfeed.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...