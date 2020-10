Webinar "Consapevolmente. Consapevolezza emotiva e crescita personale"

Prendere consapevolezza di sé, di cosa vogliono dirci le nostre emozioni e come queste ci aiutano a superare efficacemente alcuni impasse della quotidianità: questa è la MenteConsapevole! Perché partecipare? ConsapevolMente non è un semplice incontro ma un’opportunità per scoprire sé stessi, in cui si potranno sperimentare alcune semplici tecniche e modalità per leggere e dare voce ai propri vissuti, superando eventuali senso di inadeguatezza o perdita di controllo su di sé e sulle proprie reazioni.

OBIETTIVO DEL CORSO: Entrare in contatto con i propri aspetti più profondi, con le proprie sensazioni ed emozioni cercando di capire perché queste si presentano e cosa vogliono dirci di noi e di ciò che ci circonda.

IN COLLABORAZIONE CON: Dott.ssa Paola Tridente e Studio di Psicologia Alberini-Davoli

QUANDO: Giovedì 10 dicembre 2020 ore 19.

DOVE: Online. L’evento si svolgerà tramite link zoom che verrà inviato una volta confermata la partecipazione.

Informazioni e contatti

Contributo: 20,40 euro a persona.

Iscrizioni: info@alberinidavolipsicologhe.it

Tel. 3711823546