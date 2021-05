Cerimonia di consegna della Costituzione ai giovani neo maggiorenni di Selvazzano Dentro

Mercoledì 2 giugno 2021 a partire dalle ore 17 di fronte al Municipio, in Piazza Guido Puchetti 1, si terrà la Cerimonia di consegna della Costituzione Italiana alle ragazze e ai ragazzi nati nel 2002 e 2003, nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19. La Costituzione della Repubblica Italiana, considerata tra le migliori al mondo, rappresenta il più importante riferimento normativo nazionale, definendo i Principi fondamentali, i Diritti ed i Doveri del Cittadino, l’Ordinamento della Repubblica.

Con l’intento di promuovere una Cittadinanza attiva e consapevole, ogni anno, l’Amministrazione Comunale, con un gesto dal forte significato simbolico, consegna ai giovani Cittadini di Selvazzano Dentro, divenuti maggiorenni, una copia della Costituzione Italiana ed il loro certificato elettorale.

«La consegna della Costituzione della Repubblica Italiana e del certificato elettorale – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – in questo particolare momento storico che stiamo vivendo assume un significato ancora più rilevante. Dopo un anno e mezzo di sfiducia, di paura e di malattia, vogliamo ripartire dai giovani che in questa emergenza hanno sofferto ma hanno saputo reagire. Bellissimo ricordarlo proprio il 2 giugno, Festa della Repubblica, dove l’Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale è andata alle urne per decidere quale forma di Stato dare al Paese. Alle neodiciottenni e ai neodiciottenni affidiamo le sorti della nostra Comunità con fiducia, e consapevoli che sapranno lavorare ed impegnarsi per costruire un futuro migliore».

«Alle ragazze e ai ragazzi che nel 2020-2021 sono diventati e diventano maggiorenni – aggiunge l’Assessore alle Politiche Giovanili Giacomo Rodighiero – regaliamo la Costituzione Italiana, la base su cui poggiano tutte le norme. E’ il simbolo dei diritti e dei doveri di ciascuno, il 2 giugno è l’occasione per augurare ai nostri ragazzi di diventare Cittadini attivi che promuovono le proprie idee e ideali nel rispetto delle leggi del nostro Stato».

L’emergenza sanitaria, tuttora in atto, ha riportato al centro del dibattito pubblico la rilevanza dei contenuti della nostra Carta Costituzionale poiché mai come in questo momento è importante poter riferirsi al diritto alla salute espresso dall’art. 32 della Costituzione quale: “Fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” che completa anche la previsione di cure gratuite per le persone in difficoltà.

«Riuscire ad organizzare questo importante evento – conclude il Vice Sindaco con delega alle Cerimonie Civili Istituzionali Bruno Natale – ha un grande significato non solo perché è la Festa della Repubblica, ma soprattutto perché segna la ripartenza dopo tanti mesi di isolamento a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19».

Per informazioni

Progetto Giovani della Città di Selvazzano Dentro

Telefono: 049.8056782

WhatsApp: 335.7942525

Mail: info@selvazzanogiovani.it

