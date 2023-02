Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione, lunedì 13 febbraio, alle ore 16.30, presso la sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova; nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 14 febbraio 2023, alle ore 16.30.

È possibile seguire il Consiglio collegandosi al canale YouTube del Comune di Padova.

Ricordiamo che abbonandosi al canale YouTube si riceve l'avviso di avvio della diretta.

INTERROGAZIONI 45 MINUTI: TISO, MOSCO, CONCOLATO, CAVATTON, COPPO, BIANZALE, PILLITTERI, LONARDI, BRUNI, PEGHIN, SACERDOTI, MONETA, ANDREELLA... BARZON... BERNO... TARZIA...GALLANI...BATTISTELLA...NALIN.

Ordine del giorno

O.d.G. relatore oggetto 16 MARGHERITA COLONNELLO PROGETTO “NEW GASPAROTTO” - INTERVENTI DI RIUSO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON I PARTNER 15 ANDREA RAGONA SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DELLA CITTA' DI PADOVA. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. APPROVAZIONE.

Riferimenti

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura - Comune di Padova

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205218 - 8205241

Orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17

Email presconsiglio@comune.padova.it fiorettop@comune.padova.it

Informazioni

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20230210/consiglio-comunale-di-luned%C3%AC-13-febbraio-2023