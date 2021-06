Riunione del consiglio comunale di Padova in diretta streaming

Indirizzo non disponibile

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta di prima convocazione, lunedì 14 giugno 2021, alle ore 18.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 15 giugno 2021, alle ore 18:00.

DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO dalle ore 18.

Attenzione: alla seduta consiliare non è consentito l’accesso del pubblico.

Si avvisa la cittadinanza che la seduta del Consiglio comunale si svolgerà in modalità telematica.

INTERROGAZIONI: LUCIANI, COLONNELLO, BITONCI, FIORENTIN, MOSCO, BERNO, CAPPELLINI, GABELLI, CUSUMANO, TISO, CAVATTON, FERRO, MONETA, TARZIA, LONARDI, MARINELLO, PELLIZZARI, RAMPAZZO... RUFFINI... SCARSO... MOSCHETTI… PASQUALETTO...BARZON...BETTELLA...FORESTA.

Presidente comunicazioni: prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 9, c.2, del Regolamento di Contabilità.

Ordine del giorno

176 Sergio Giordani INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI INDISPENSABILI PER I FINI ISTITUZIONALI. ART. 96 D. LGS. 267/2000. ANNO 2021. 177 Andrea Micalizzi HERA SPA. APPROVAZIONE PATTO PARASOCIALE (SUB PATTO) 2021-2024 178 Marta Nalin BANDO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE E PUNTEGGI COMUNALI. DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DA DESTINARE ALLE RISERVE DI ALLOGGI. 174 Chiara Gallani “COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY" - APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) - PROGETTO LIFE VENETO ADAPT - OBIETTIVI AGENDA 2030 -1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 – 16.

Mozioni

90 Vera Sodero ed altri MOZIONE: CONSULTAZIONE POPOLARE SUL PORTA A PORTA ALL’ARCELLA. 49 Giovanni Gabelli ed altri MOZIONE: INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI PUBBLICI D’ACQUA. 141 Giacomo Cusumano MOZIONE: PROMOZIONE LOCALE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE. 179 Roberto Marinello ed altri MOZIONE: “PACE IN MEDIO ORIENTE” 6 5 Enrico Turrin ed altri



Meri Scarso ed altri MOZIONE PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA APPROVAZIONE DEL DDL SULLA CITTADINANZA “IUS SOLI”.



MOZIONE PER SOSTENERE UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SULLA CITTADINANZA ITALIANA. 52





59 Eleonora Mosco





Nereo Tiso MOZIONE: POLITICHE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA GENITORIALITA'. CAMBIAMO GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE.



MOZIONE: "PADOVA AMICA DELLA FAMIGLIA" - AZIONI VERSO FAMIGLIE NUMEROSE E CON MINORI. 37 Davide Meneghini e Roberto Carlo Moneta MOZIONE: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PATOLOGIA DELL'ENDOMETRIOSI. 117 Margherita Colonnello ed altri MOZIONE: VALORIZZIAMO IL LICEO ARTISTICO SELVATICO. 29 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: PARK PRANDINA. 60 Nereo Tiso MOZIONE: INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 32 Vanda Pellizzari e Roberto Carlo Moneta MOZIONE: CANILE DI RUBANO. 94 Elena Cappellini ed Enrico Turrin MOZIONE: PASS “CAREGIVER” PER PARCHEGGIO IOV. 54 Nicola Rampazzo ed altri MOZIONE: COMPLETAMENTO DELL'INTESTAZIONE DELLA TOPONOMASTICA IN VIA AMBA ARADAM, TEMBIEN E LAGO ASCIANGHI. 86 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE SUL TRAFFICO, SUL PM10 NELLA CITTA’ DI PADOVA. MISURE ECOLOGICHE E NON IDEOLOGICHE. 109 Nereo Tiso MOZIONE: PIATTAFORMA POLIVALENTE CAMIN. 79 Vanda Pellizzari MOZIONE: SITUAZIONE DI GRAVE DEGRADO ALL'ARCELLA. 170 Gianni Berno ed altri MOZIONE: ADDOBBI AI MONUMENTI DI QUARTIERE PER IL 25 APRILE. 91 Vera Sodero ed altri MOZIONE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE POVERTÀ. 72 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: LA SCUOLA AIUTA LA SCUOLA. 175 Nereo Tiso e Gianni Berno MOZIONE: ATTENZIONE E RISPETTO PER TUTTI LUNGO LE CICLABILI 180 Elena Cappellini ed Enrico Turrin MOZIONE: SPAZIO PUBBLICO CULTURALE/TEATRALE DEDICATO A CARLA FRACCI

Riferimenti

Settore Servizi Istituzionali - Comune di Padova

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205218 - 8205241

Orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17

Email presconsiglio@comune.padova.it fiorettop@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20210611/consiglio-comunale-di-luned%C3%AC-14-giugno-2021-diretta-dalle-ore-1800

https://www.magnetofono.it/streaming/padova2019/