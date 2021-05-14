Venerdì, 14 Maggio 2021
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Eventi / Incontri

Riunione del consiglio comunale di Padova in diretta streaming

Dove Online Indirizzo non disponibile
Quando Dal 17/05/2021 al 17/05/2021 18
Prezzo Gratis
Altre informazioni Sito web magnetofono.it
Redazione

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta di prima convocazione, lunedì 17 maggio 2021, alle ore 18.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 18 maggio 2021, alle ore 18.

Si avvisa la cittadinanza che la seduta del Consiglio comunale si svolgerà in modalità telematica.

DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO dalle ore 18
Attenzione: alla seduta consiliare non è consentito l’accesso del pubblico.

INTERROGAZIONI: LUCIANI, COLONNELLO, CAVATTON, FIORENTIN, BITONCI, BARZON, LONARDI, BETTELLA, PELLIZZARI, SANGATI, MOSCO, FORESTA, CAPPELLINI, PASQUALETTO, CUSUMANO, BERNO, TURRIN, GABELLI, MONETA, TISO... FERRO... TARZIA... MARINELLO... RAMPAZZO... RUFFINI... SCARSO.

Ordine del giorno

161 Sergio Giordani VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 CON PARZIALE RIVERSAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - 4° VARIAZIONE - MAGGIO 2021.
162 Sergio Giordani ESTINZIONE ANTICIPATA DI DUE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RIFERITI AI BENI CONFERITI COME CAPITALE DI DOTAZIONE ALLE EX AZIENDE MUNICIPALIZZATE.
146 Andrea Micalizzi ACQUISTO AZIONI APS HOLDING SPA DETENUTE DAL COMUNE DI VIGONZA.
163 Diego Bonavina RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. N. 267/2000, IN RELAZIONE A SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA AVENTI AD OGGETTO RICORSI CONTRO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2020 - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021.
165 Antonio Bressa REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICHE. APPROVAZIONE.
164 Andrea Ragona AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO ED ALL'UTILIZZO DI CREDITI EDILIZI, PER COMPLESSIVI MC. 530, SU UN'AREA UBICATA TRA VIA COMINO E VIA DEI GIACINTI.

Mozioni

124 Vanda Pellizzari MOZIONE: APPLICAZIONE ARTICOLO 7.1 DELLA MODIFICA NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.
55 Nicola Rampazzo MOZIONE: IL COMUNE DI PADOVA ADERISCA ALLA COALIZIONE DELLE CITTÀ PER I DIRITTI DIGITALI.

29

 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: PARK PRANDINA.
141 Giacomo Cusumano MOZIONE: PROMOZIONE LOCALE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE.

6

5

 Enrico Turrin ed altri

Meri Scarso ed altri		 MOZIONE PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA APPROVAZIONE DEL DDL SULLA CITTADINANZA “IUS SOLI”.

MOZIONE PER SOSTENERE UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SULLA CITTADINANZA ITALIANA.
52


59		 Eleonora Mosco


Nereo Tiso		 MOZIONE: POLITICHE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA GENITORIALITA'. CAMBIAMO GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE.

MOZIONE: "PADOVA AMICA DELLA FAMIGLIA" - AZIONI VERSO FAMIGLIE NUMEROSE E CON MINORI.
64



157		 Margherita Colonnello ed altri


Luigi Tarzia ed altri		 MOZIONE PER CHIEDERE IL RILASCIO IMMEDIATO DI PATRICK GEORGE ZAKY.


MOZIONE: INVITO AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE A CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK GEORGE ZAKI.
37 Davide Meneghini e Roberto Carlo Moneta MOZIONE: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PATOLOGIA DELL'ENDOMETRIOSI.
117 Margherita Colonnello ed altri MOZIONE: VALORIZZIAMO IL LICEO ARTISTICO SELVATICO.
72 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: LA SCUOLA AIUTA LA SCUOLA.
60 Nereo Tiso MOZIONE: INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
32 Vanda Pellizzari e Roberto Carlo Moneta MOZIONE: CANILE DI RUBANO.
94 Elena Cappellini ed Enrico Turrin MOZIONE: PASS “CAREGIVER” PER PARCHEGGIO IOV.
49 Giovanni Gabelli ed altri MOZIONE: INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI PUBBLICI D’ACQUA.
86 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE SUL TRAFFICO, SUL PM10 NELLA CITTA’ DI PADOVA. MISURE ECOLOGICHE E NON IDEOLOGICHE.
54 Nicola Rampazzo ed altri MOZIONE: COMPLETAMENTO DELL'INTESTAZIONE DELLA TOPONOMASTICA IN VIA AMBA ARADAM, TEMBIEN E LAGO ASCIANGHI.
79 Vanda Pellizzari MOZIONE: SITUAZIONE DI GRAVE DEGRADO ALL'ARCELLA.
91 Vera Sodero ed altri MOZIONE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE POVERTÀ.
90 Vera Sodero ed altri MOZIONE: CONSULTAZIONE POPOLARE SUL PORTA A PORTA ALL’ARCELLA.
109 Nereo Tiso MOZIONE: PIATTAFORMA POLIVALENTE CAMIN.
170 Gianni Berno ed altri MOZIONE: ADDOBBI AI MONUMENTI DI QUARTIERE PER IL 25 APRILE.

Riferimenti

Settore Servizi Istituzionali - Comune di Padova
Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova
Telefono 049 8205218 - 8205241
Orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17
Email presconsiglio@comune.padova.it fiorettop@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20210514/consiglio-comunale-di-luned%C3%AC-17-maggio-2021-diretta-dalle-ore-1800

https://www.magnetofono.it/streaming/padova2019/

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