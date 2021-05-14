Riunione del consiglio comunale di Padova in diretta streaming
Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta di prima convocazione, lunedì 17 maggio 2021, alle ore 18.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 18 maggio 2021, alle ore 18.
Si avvisa la cittadinanza che la seduta del Consiglio comunale si svolgerà in modalità telematica.
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO dalle ore 18
Attenzione: alla seduta consiliare non è consentito l’accesso del pubblico.
INTERROGAZIONI: LUCIANI, COLONNELLO, CAVATTON, FIORENTIN, BITONCI, BARZON, LONARDI, BETTELLA, PELLIZZARI, SANGATI, MOSCO, FORESTA, CAPPELLINI, PASQUALETTO, CUSUMANO, BERNO, TURRIN, GABELLI, MONETA, TISO... FERRO... TARZIA... MARINELLO... RAMPAZZO... RUFFINI... SCARSO.
Ordine del giorno
|161
|Sergio Giordani
|VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 CON PARZIALE RIVERSAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - 4° VARIAZIONE - MAGGIO 2021.
|162
|Sergio Giordani
|ESTINZIONE ANTICIPATA DI DUE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RIFERITI AI BENI CONFERITI COME CAPITALE DI DOTAZIONE ALLE EX AZIENDE MUNICIPALIZZATE.
|146
|Andrea Micalizzi
|ACQUISTO AZIONI APS HOLDING SPA DETENUTE DAL COMUNE DI VIGONZA.
|163
|Diego Bonavina
|RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. N. 267/2000, IN RELAZIONE A SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA AVENTI AD OGGETTO RICORSI CONTRO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2020 - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021.
|165
|Antonio Bressa
|REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICHE. APPROVAZIONE.
|164
|Andrea Ragona
|AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO ED ALL'UTILIZZO DI CREDITI EDILIZI, PER COMPLESSIVI MC. 530, SU UN'AREA UBICATA TRA VIA COMINO E VIA DEI GIACINTI.
Mozioni
|124
|Vanda Pellizzari
|MOZIONE: APPLICAZIONE ARTICOLO 7.1 DELLA MODIFICA NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.
|55
|Nicola Rampazzo
|MOZIONE: IL COMUNE DI PADOVA ADERISCA ALLA COALIZIONE DELLE CITTÀ PER I DIRITTI DIGITALI.
|
29
|Eleonora Mosco ed altri
|MOZIONE: PARK PRANDINA.
|141
|Giacomo Cusumano
|MOZIONE: PROMOZIONE LOCALE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE.
|
6
5
|Enrico Turrin ed altri
Meri Scarso ed altri
|MOZIONE PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA APPROVAZIONE DEL DDL SULLA CITTADINANZA “IUS SOLI”.
MOZIONE PER SOSTENERE UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SULLA CITTADINANZA ITALIANA.
|52
59
|Eleonora Mosco
Nereo Tiso
|MOZIONE: POLITICHE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA GENITORIALITA'. CAMBIAMO GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE.
MOZIONE: "PADOVA AMICA DELLA FAMIGLIA" - AZIONI VERSO FAMIGLIE NUMEROSE E CON MINORI.
|64
157
|Margherita Colonnello ed altri
Luigi Tarzia ed altri
|MOZIONE PER CHIEDERE IL RILASCIO IMMEDIATO DI PATRICK GEORGE ZAKY.
MOZIONE: INVITO AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE A CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK GEORGE ZAKI.
|37
|Davide Meneghini e Roberto Carlo Moneta
|MOZIONE: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PATOLOGIA DELL'ENDOMETRIOSI.
|117
|Margherita Colonnello ed altri
|MOZIONE: VALORIZZIAMO IL LICEO ARTISTICO SELVATICO.
|72
|Eleonora Mosco ed altri
|MOZIONE: LA SCUOLA AIUTA LA SCUOLA.
|60
|Nereo Tiso
|MOZIONE: INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
|32
|Vanda Pellizzari e Roberto Carlo Moneta
|MOZIONE: CANILE DI RUBANO.
|94
|Elena Cappellini ed Enrico Turrin
|MOZIONE: PASS “CAREGIVER” PER PARCHEGGIO IOV.
|49
|Giovanni Gabelli ed altri
|MOZIONE: INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI PUBBLICI D’ACQUA.
|86
|Eleonora Mosco ed altri
|MOZIONE SUL TRAFFICO, SUL PM10 NELLA CITTA’ DI PADOVA. MISURE ECOLOGICHE E NON IDEOLOGICHE.
|54
|Nicola Rampazzo ed altri
|MOZIONE: COMPLETAMENTO DELL'INTESTAZIONE DELLA TOPONOMASTICA IN VIA AMBA ARADAM, TEMBIEN E LAGO ASCIANGHI.
|79
|Vanda Pellizzari
|MOZIONE: SITUAZIONE DI GRAVE DEGRADO ALL'ARCELLA.
|91
|Vera Sodero ed altri
|MOZIONE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE POVERTÀ.
|90
|Vera Sodero ed altri
|MOZIONE: CONSULTAZIONE POPOLARE SUL PORTA A PORTA ALL’ARCELLA.
|109
|Nereo Tiso
|MOZIONE: PIATTAFORMA POLIVALENTE CAMIN.
|170
|Gianni Berno ed altri
|MOZIONE: ADDOBBI AI MONUMENTI DI QUARTIERE PER IL 25 APRILE.
Riferimenti
Settore Servizi Istituzionali - Comune di Padova
Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova
Telefono 049 8205218 - 8205241
Orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17
Email presconsiglio@comune.padova.it fiorettop@comune.padova.it
Info web
https://www.padovanet.it/notizia/20210514/consiglio-comunale-di-luned%C3%AC-17-maggio-2021-diretta-dalle-ore-1800