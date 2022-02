Riunione del consiglio comunale di Padova in diretta streaming

Prezzo non disponibile

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta di prima convocazione, lunedì 21 febbraio 2022, alle ore 17.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 22 febbraio 2022, alle ore 17.

DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO dalle ore 17

Attenzione: alla seduta consiliare non è consentito l’accesso del pubblico.

INTERROGAZIONI: CAVATTON, SANGATI, BITONCI, MARINELLO, LUCIANI, COLONNELLO, SODERO, RAMPAZZO, MOSCO, BETTELLA, PELLIZZARI, SCARSO, MONETA, FORESTA, CAPPELLINI, TARZIA, LONARDI, BERNO, CUSUMANO, BARZON, TURRIN, PASQUALETTO...FERRO...RUFFINI...TISO.

Ordine del giorno

124 Sergio Giordani VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024- FEBBRAIO 2022. 126 Diego Bonavina RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000, IN RELAZIONE A SENTENZA ESECUTIVA. 125 Andrea Micalizzi

Andrea Ragona CABINA IRI PER LA RIDUZIONE INTERMEDIA DELLA PRESSIONE DEL GAS METANO DI VIA PEANO. APPROVAZIONE PROGETTO EX ART. 19 D.P.R. 327/2001 AL FINE DELL'ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.I. E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA E CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DI AP RETI GAS NORD EST. 129 Andrea Ragona VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO A022 ED AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RELATIVA AGLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE. ADOZIONE.

Mozioni

121 Gianni Berno ed altri MOZIONE: SEGNI TANGIBILI DI MEMORIA NELL’AREA DELL’EX “CASERMA MARIO ROMAGNOLI” A CHIESANUOVA. 107

(ex 230)

122

123 Daniela Ruffini ed altri Eleonora Mosco ed altri Enrico Turrin ed altri MOZIONE: SI BLOCCHINO GLI AUMENTI DI LUCE E GAS





MOZIONE: MISURE URGENTI CONTRO IL CARO BOLLETTE LUCE E GAS.





MOZIONE: COSTITUIRE UN FONDO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE ED IMPRESE PADOVANE COLPITE DAL CARO ENERGIA. 119 Enrico Fiorentin ed altri MOZIONE: GLI ENTI LOCALI PER UN’EUROPA SOLIDALE E DI PROSSIMITÀ. 49 (ex 52) Eleonora Mosco MOZIONE: POLITICHE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA GENITORIALITA'. CAMBIAMO GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE. 53

(ex 60) Nereo Tiso MOZIONE: INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 28

(ex 29)



110

(ex 236) Eleonora Mosco ed altri Vanda Pellizzari MOZIONE: PARK PRANDINA.



MOZIONE: CONDIZIONI ECONOMICHE PARCHEGGIO EX PRANDINA. 50

(ex 54) Nicola Rampazzo ed altri MOZIONE: COMPLETAMENTO DELL'INTESTAZIONE DELLA TOPONOMASTICA IN VIA AMBA ARADAM, TEMBIEN E LAGO ASCIANGHI. 81 (ex 94) Elena Cappellini ed Enrico Turrin MOZIONE: PASS “CAREGIVER” PER PARCHEGGIO IOV. 36

(ex 37)



102

(ex 199) Davide Meenghini e Roberto Carlo Moneta Stefania Moschetti MOZIONE: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PATOLOGIA DELL'ENDOMETRIOSI.



MOZIONE PER LA TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI. 85

(ex 109) Nereo Tiso MOZIONE: PIATTAFORMA POLIVALENTE CAMIN. 76

(ex 86) Eleonora Mosco ed altri MOZIONE SUL TRAFFICO, SUL PM10 NELLA CITTA’ DI PADOVA. MISURE ECOLOGICHE E NON IDEOLOGICHE. 97

(ex 170) Gianni Berno ed altri MOZIONE: ADDOBBI AI MONUMENTI DI QUARTIERE PER IL 25 APRILE. 70

(ex 79) Vanda Pellizzari MOZIONE: SITUAZIONE DI GRAVE DEGRADO ALL'ARCELLA. 96

(ex 169) Vanda Pellizzari MOZIONE: SOLIDARIETA’ ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER QUANTO ACCADUTO IN VIA UMBERTO I. 79

(ex 91) Vera Sodero ed altri MOZIONE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE POVERTÀ. 63

(ex 72) Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: LA SCUOLA AIUTA LA SCUOLA. 98

(ex 175) Nereo Tiso e Gianni Berno MOZIONE: ATTENZIONE E RISPETTO PER TUTTI LUNGO LE CICLABILI. 99

(ex 180) Elena Cappellin ed Enrico Turrin MOZIONE: SPAZIO PUBBLICO CULTURALE/TEATRALE DEDICATO A CARLA FRACCI. 74

(ex 84) Enrico Turrin ed altri MOZIONE: PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE DI HONG KONG. 89

(ex 144) Elena Cappellini ed altri MOZIONE: NON SOLO IL 21 MARZO - AIUTI E SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE E PERSONE CON SINDROME DI DOWN. 31

(ex 32) Vanda Pellizzari e Roberto Carlo Moneta MOZIONE: CANILE DI RUBANO. 106

(ex 229) Elena Cappellini ed altri MOZIONE: INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA PER AUTO E BICICLETTE ELETTRICHE 120 Elena Cappellini ed altri MOZIONE: INTITOLAZIONE VIA/STRADA/PIAZZA/GIARDINO DELLA CITTA’ DI PADOVA ALLA MEMORIA DI SERGIO RAMELLI.

