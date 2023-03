Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione, lunedì 27 marzo 2023, alle ore 18:00, presso la sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova; nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 28 marzo 2023, alle ore 18.

E' possibile seguire il Consiglio collegandosi al canale YouTube del Comune di Padova.

Ricordiamo che abbonandosi al canale YouTube si riceve l'avviso di avvio della diretta.

INTERROGAZIONI: BARZON, TURRIN, BERNO, CAVATTON, GALLANI, LONARDI, PILLITTERI, CAPPELLINI, NALIN, MAZZAROLLI, TISO, MOSCO, COPPO, PEGHIN, SACERDOTI, CRUCIATO, TARZIA, MONETA... BIANZALE.

Presidente comunicazioni: illustrazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 18 L.R. del 23.04.2004, n. 11: del Documento preliminare riguardante la proposta di Variante al P.I. Attuazione dell'accordo pubblico privato, ex scheda n. APP09 del P.I., finalizzato all'ampliamento del Parco Iris e all'acquisizione delle aree funzionali alla linea SIR3.

Ordine del giorno

O.d.G. relatore oggetto 26 ANTONIO BRESSA TRIBUTI COMUNALI. MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC -TARI) 33 ANTONIO BRESSA TRIBUTI COMUNALI. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2023. IUC - TARI 2023. 31 ANDREA RAGONA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER UN ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004, FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DEL PARCO DEL BASSO ISONZO. ADOZIONE 32 ANTONIO BRESSA, ANDREA MICALIZZ PROCEDIMENTO SUAP AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 07/09/2010, N. 160 E ART. 4 E 5 DELLA L.R. DEL 31/12/2012, N. 55. APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN VARIANTE URBANISTICA AL PI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DI UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA SITUATA IN ZONA INDUSTRIALE NORD, SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONE DI VIA QUINTA STRADA DI PROPRIETA' COMUNALE.

Mozioni

13 ELEONORA MOSCO E UBALDO LONARDI MOZIONE - BOZZA DELLA DIRETTIVA EUROPEA PER LE CASE GREEN: SI' ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MA NON CON COSTI INSOSTENIBILI PER I CITTADINI. 28 PAOLO ROBERTO SACERDOT MOZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEI PARCHEGGI RISERVATI AI DISABILI NEL COMUNE DI PADOVA. 17 34 ELEONORA MOSCO ED UBALDO LONARDI



ELENA CAPPELLINI ED ALTRI MOZIONE: SOSTEGNO ED ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI COLDIRETTI CONTRO IL "CIBO SINTETICO".



MOZIONE A SOSTEGNO ED ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI COLDIRETTI CONTRO IL CIBO SINTETICO. 10 ALESSANDRO TOGNON ED ALTRI MOZIONE PER LA DEMOCRAZIA IN BRASILE.

