Riunione del consiglio comunale di Padova in diretta streaming

142 Sergio Giordani VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 CON RIVERSAMENTO PARZIALE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 - IV° ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. 267/2000 - LUGLIO 2020.

143 Sergio Giordani PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 6/6/2017 N.14 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. 23/4/2004 N.11 – NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO". CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. APPROVAZIONE.

144 Andrea Ragona APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART.19, COMMA 3, D.P.R. 327/2001, DELLA VARIANTE AL P.I. FINALIZZATA A RENDERE CONFORME IL P.I. AL PROGETTO DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO DENOMINATO "RADDOPPIO LINEA TRATTA PADOVA-VIGODARZERE" E PONTE SUL BRENTA. APPROVAZIONE CON DECRETO REGIONALE N.17/79001400DEL 5/11/2019.

146 Antonio Bressa PARERE SU DOMANDA DI RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO IN DEROGA AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. 31/12/2012, N. 55 DITTA D.B.S. SRL REG. 7154/19.

147 Antonio Bressa INTERVENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D’USO DA ARTIGIANALE A COMMERCIALE DEL FABBRICATO “ EX VESCOVI” IN VIA VICENZA, 1

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 28 BIS DEL D.P.R. 380/2001

148 Antonio Bressa

Andrea Micalizzi INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO IN VIA T. ASPETTI AI SENSI DELL’ART. 32 DELLE NTA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI