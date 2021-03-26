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Eventi / Incontri

Riunione del consiglio comunale di Padova in diretta streaming

  • Dove
    Online
    Indirizzo non disponibile
  • Quando
    Dal 29/03/2021 al 29/03/2021
    18
  • Prezzo
    Gratis
  • Altre Informazioni
    Sito web
    magnetofono.it
Redazione

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta di prima convocazione, lunedì 29 marzo 2021, alle ore 18.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 30 marzo 2021, alle ore 18.

Si avvisa la cittadinanza che la seduta del Consiglio comunale si svolgerà in modalità telematica.

DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO dalle ore 18
Attenzione: alla seduta consiliare non è consentito l’accesso del pubblico.

INTERROGAZIONI: MARINELLO, CAVATTON, RAMPAZZO, BITONCI, FIORENTIN, MOSCO, SCARSO, CUSUMANO, RUFFINI, LUCIANI, COLONNELLO, MENEGHINI, TARZIA, CAPPELLINI, BARZON, MONETA, BETTELLA, SODERO, SANGATI, LONARDI, FORESTA, PELLIZZARI, PASQUALETTO... BERNO… GABELLI… TISO.

Ordine del giorno

128 Sergio Giordani VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - MARZO 2021.
135 Sergio Giordani CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE
129 Andrea Colasio 
Sergio Giordani		 APPROVAZIONE ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “COMPLESSO DELL’EX CASTELLO CARRARESE”, PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’, A TITOLO NON ONEROSO, AL COMUNE DI PADOVA.
130 Andrea Micalizzi PEEP LEGGE 448/98 ART.31 COMMI 45 E SEGUENTI .VENDITA DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE -MODIFICA CONVENZIONI- ELIMINAZIONE VINCOLI.
132 Antonio Bressa TRIBUTI COMUNALI -TARI. DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO PRIMA E SECONDA RATA 2021.
133 Antonio Bressa
Diego Bonavina		 REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A COPERTURA DI TRE CAMPI DA PADEL E DI UN MANUFATTO DESTINATO A SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 29 DELLE N.T.A. DEL P.I. VIGENTE E APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE.
131 Andrea Ragona VARIANTE AL P.I. PER LA MODIFICA DI CLASSE DI UN'UNITA' DI PIANO IN CENTRO STORICO - PALAZZO BOLASCO. ADOZIONE.

Mozioni

63

Gianni Berno ed altri

 MOZIONE: TROVARE SOLUZIONI ALTERNATIVE AL POLO SCOLASTICO A PADOVA IN ZONA BRUSEGANA – CAVE.

139
 

140

Enrico Turrin ed altri
 

Nereo Tiso ed altri

 MOZIONE: REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’/ ALTA CAPACITA’ TRA PADOVA E VICENZA

MOZIONE - ALTA VELOCITA’: NECESSARIO FINANZIARE IL TRATTO VERONA-PADOVA-VENEZIA.

111



137

Daniela Ruffini ed altri

Paolo Sacerdoti 
Stefania Moschetti

 MOZIONE: COVID 19 – GARANTIRE RISORSE ADEGUATE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ABITATIVA.


MOZIONE: IN MERITO AL “PIANO REGIONALE PER LA VACCINAZIONE ANTI SARS–COV-2”, PRIORITÀ ALLE PERSONE PIÙ VULNERABILI (A PRESCINDERE DALL’ETÀ), FACENDO RICORSO ANCHE A VOLONTARI PROFESSIONISTI PER LE VACCINAZIONI.

82

88

Elena Cappellini ed altri



Margherita Colonnello ed altri

 MOZIONE CONTRO DISEGNO DI LEGGE ZAN/SCALFAROTTO.


MOZIONE CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE IN PARTICOLARE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE E A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ZAN ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO.

29

 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: PARK PRANDINA.
124 Vanda Pellizzari MOZIONE: APPLICAZIONE ARTICOLO 7.1 DELLA MODIFICA NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.

6

5

Enrico Turrin ed altri



Meri Scarso ed altri

 MOZIONE PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA APPROVAZIONE DEL DDL SULLA CITTADINANZA “IUS SOLI”.

MOZIONE PER SOSTENERE UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SULLA CITTADINANZA ITALIANA.

52

59

Eleonora Mosco

Nereo Tiso

 MOZIONE: POLITICHE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA GENITORIALITA'. CAMBIAMO GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE.


MOZIONE: "PADOVA AMICA DELLA FAMIGLIA" - AZIONI VERSO FAMIGLIE NUMEROSE E CON MINORI.
55 Nicola Rampazzo MOZIONE: IL COMUNE DI PADOVA ADERISCA ALLA COALIZIONE DELLE CITTÀ PER I DIRITTI DIGITALI.
37 Davide Meneghini e Roberto Carlo Moneta MOZIONE: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PATOLOGIA DELL'ENDOMETRIOSI.
117 Margherita Colonnello ed altri MOZIONE: VALORIZZIAMO IL LICEO ARTISTICO SELVATICO.
72 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE: LA SCUOLA AIUTA LA SCUOLA.
60 Nereo Tiso MOZIONE: INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
32 Vanda Pellizzari e Roberto Carlo Moneta MOZIONE: CANILE DI RUBANO.
64 Margherita Colonnello ed altri MOZIONE PER CHIEDERE IL RILASCIO IMMEDIATO DI PATRICK GEORGE ZAKY.
94 Elena Cappellini ed Enrico Turrin MOZIONE: PASS “CAREGIVER” PER PARCHEGGIO IOV.
49 Giovanni Gabelli ed altri MOZIONE: INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI PUBBLICI D’ACQUA.
86 Eleonora Mosco ed altri MOZIONE SUL TRAFFICO, SUL PM10 NELLA CITTA’ DI PADOVA. MISURE ECOLOGICHE E NON IDEOLOGICHE.
54 Nicola Rampazzo ed altri MOZIONE: COMPLETAMENTO DELL'INTESTAZIONE DELLA TOPONOMASTICA IN VIA AMBA ARADAM, TEMBIEN E LAGO ASCIANGHI.
79 Vanda Pellizzari MOZIONE: SITUAZIONE DI GRAVE DEGRADO ALL'ARCELLA.
91 Vera Sodero ed altri MOZIONE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE POVERTÀ.
90 Vera Sodero ed altri MOZIONE: CONSULTAZIONE POPOLARE SUL PORTA A PORTA ALL’ARCELLA.

Riferimenti

Settore Servizi Istituzionali - Comune di Padova
Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova
Telefono 049 8205218 - 8205241
Orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17
Email presconsiglio@comune.padova.it fiorettop@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20210326/consiglio-comunale-di-luned%C3%AC-29-marzo-2021-diretta-dalle-ore-1800

https://www.magnetofono.it/streaming/padova2019/

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