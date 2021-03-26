Riunione del consiglio comunale di Padova in diretta streaming

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Dove
- Online
- Indirizzo non disponibile
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Quando
- Dal 29/03/2021 al 29/03/2021
- 18
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Prezzo
- Gratis
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Altre Informazioni
- Sito web
- magnetofono.it
Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta di prima convocazione, lunedì 29 marzo 2021, alle ore 18.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 30 marzo 2021, alle ore 18.
Si avvisa la cittadinanza che la seduta del Consiglio comunale si svolgerà in modalità telematica.
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO dalle ore 18
Attenzione: alla seduta consiliare non è consentito l’accesso del pubblico.
INTERROGAZIONI: MARINELLO, CAVATTON, RAMPAZZO, BITONCI, FIORENTIN, MOSCO, SCARSO, CUSUMANO, RUFFINI, LUCIANI, COLONNELLO, MENEGHINI, TARZIA, CAPPELLINI, BARZON, MONETA, BETTELLA, SODERO, SANGATI, LONARDI, FORESTA, PELLIZZARI, PASQUALETTO... BERNO… GABELLI… TISO.
Ordine del giorno
|128
|Sergio Giordani
|VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - MARZO 2021.
|135
|Sergio Giordani
|CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE
|129
|Andrea Colasio
Sergio Giordani
|APPROVAZIONE ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “COMPLESSO DELL’EX CASTELLO CARRARESE”, PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’, A TITOLO NON ONEROSO, AL COMUNE DI PADOVA.
|130
|Andrea Micalizzi
|PEEP LEGGE 448/98 ART.31 COMMI 45 E SEGUENTI .VENDITA DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE -MODIFICA CONVENZIONI- ELIMINAZIONE VINCOLI.
|132
|Antonio Bressa
|TRIBUTI COMUNALI -TARI. DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO PRIMA E SECONDA RATA 2021.
|133
|Antonio Bressa
Diego Bonavina
|REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A COPERTURA DI TRE CAMPI DA PADEL E DI UN MANUFATTO DESTINATO A SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 29 DELLE N.T.A. DEL P.I. VIGENTE E APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE.
|131
|Andrea Ragona
|VARIANTE AL P.I. PER LA MODIFICA DI CLASSE DI UN'UNITA' DI PIANO IN CENTRO STORICO - PALAZZO BOLASCO. ADOZIONE.
Mozioni
|63
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Gianni Berno ed altri
|MOZIONE: TROVARE SOLUZIONI ALTERNATIVE AL POLO SCOLASTICO A PADOVA IN ZONA BRUSEGANA – CAVE.
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139
140
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Enrico Turrin ed altri
Nereo Tiso ed altri
|MOZIONE: REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’/ ALTA CAPACITA’ TRA PADOVA E VICENZA
MOZIONE - ALTA VELOCITA’: NECESSARIO FINANZIARE IL TRATTO VERONA-PADOVA-VENEZIA.
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111
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Daniela Ruffini ed altri
Paolo Sacerdoti
|MOZIONE: COVID 19 – GARANTIRE RISORSE ADEGUATE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ABITATIVA.
MOZIONE: IN MERITO AL “PIANO REGIONALE PER LA VACCINAZIONE ANTI SARS–COV-2”, PRIORITÀ ALLE PERSONE PIÙ VULNERABILI (A PRESCINDERE DALL’ETÀ), FACENDO RICORSO ANCHE A VOLONTARI PROFESSIONISTI PER LE VACCINAZIONI.
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82
88
|
Elena Cappellini ed altri
|MOZIONE CONTRO DISEGNO DI LEGGE ZAN/SCALFAROTTO.
MOZIONE CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE IN PARTICOLARE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE E A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ZAN ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO.
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29
|Eleonora Mosco ed altri
|MOZIONE: PARK PRANDINA.
|124
|Vanda Pellizzari
|MOZIONE: APPLICAZIONE ARTICOLO 7.1 DELLA MODIFICA NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.
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6
5
|
Enrico Turrin ed altri
|MOZIONE PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA APPROVAZIONE DEL DDL SULLA CITTADINANZA “IUS SOLI”.
MOZIONE PER SOSTENERE UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA SULLA CITTADINANZA ITALIANA.
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52
59
|
Eleonora Mosco
Nereo Tiso
|MOZIONE: POLITICHE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA GENITORIALITA'. CAMBIAMO GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE.
MOZIONE: "PADOVA AMICA DELLA FAMIGLIA" - AZIONI VERSO FAMIGLIE NUMEROSE E CON MINORI.
|55
|Nicola Rampazzo
|MOZIONE: IL COMUNE DI PADOVA ADERISCA ALLA COALIZIONE DELLE CITTÀ PER I DIRITTI DIGITALI.
|37
|Davide Meneghini e Roberto Carlo Moneta
|MOZIONE: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PATOLOGIA DELL'ENDOMETRIOSI.
|117
|Margherita Colonnello ed altri
|MOZIONE: VALORIZZIAMO IL LICEO ARTISTICO SELVATICO.
|72
|Eleonora Mosco ed altri
|MOZIONE: LA SCUOLA AIUTA LA SCUOLA.
|60
|Nereo Tiso
|MOZIONE: INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
|32
|Vanda Pellizzari e Roberto Carlo Moneta
|MOZIONE: CANILE DI RUBANO.
|64
|Margherita Colonnello ed altri
|MOZIONE PER CHIEDERE IL RILASCIO IMMEDIATO DI PATRICK GEORGE ZAKY.
|94
|Elena Cappellini ed Enrico Turrin
|MOZIONE: PASS “CAREGIVER” PER PARCHEGGIO IOV.
|49
|Giovanni Gabelli ed altri
|MOZIONE: INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI PUBBLICI D’ACQUA.
|86
|Eleonora Mosco ed altri
|MOZIONE SUL TRAFFICO, SUL PM10 NELLA CITTA’ DI PADOVA. MISURE ECOLOGICHE E NON IDEOLOGICHE.
|54
|Nicola Rampazzo ed altri
|MOZIONE: COMPLETAMENTO DELL'INTESTAZIONE DELLA TOPONOMASTICA IN VIA AMBA ARADAM, TEMBIEN E LAGO ASCIANGHI.
|79
|Vanda Pellizzari
|MOZIONE: SITUAZIONE DI GRAVE DEGRADO ALL'ARCELLA.
|91
|Vera Sodero ed altri
|MOZIONE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE POVERTÀ.
|90
|Vera Sodero ed altri
|MOZIONE: CONSULTAZIONE POPOLARE SUL PORTA A PORTA ALL’ARCELLA.
Riferimenti
Settore Servizi Istituzionali - Comune di Padova
Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova
Telefono 049 8205218 - 8205241
Orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17
Email presconsiglio@comune.padova.it fiorettop@comune.padova.it
Info web
https://www.padovanet.it/notizia/20210326/consiglio-comunale-di-luned%C3%AC-29-marzo-2021-diretta-dalle-ore-1800