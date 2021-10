Consumando s'Impara: degustazioni vini, food e street art in Piazza della Frutta

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/4334818606610503/

Consumando s'Impara arriva all’ottava edizione e finalmente si ritorna in Piazza della Frutta. Nata come festa del locale All’Ombra della Piazza, con il patrocinio del Comune di Padova ora l’evento cresce, si evolve, si arricchisce, ma mantiene l’obiettivo di far conoscere il vino naturale, avvicinando produttori e consumatori.

Negl'anni la manifestazione ha sempre di più arricchito la proposta, mantenendo la linea di stimolare l’incontro tra produttori e consumatori, e valorizzare non solo i prodotti ma anche i lavori di persone che portano avanti la cultura dell’eccellenza artigianale.

Quando e dove

Domenica 17 ottobre 2021 - Piazza della Frutta - Padova

Apertura al pubblico:

Area Degustazioni vini naturali dalle ore 11 alle ore 21

Come è organizzata la manifestazione

Area degustazione vini dalle ore 11 alle ore 21

Esposizione di circa 60 cantine legate alla linea del vino naturale, un momento che offre la possibilità di aprire un dialogo diretto con i produttori, per incentivare un consumo sempre più consapevole e sostenibile. Dalle ore 11 si apre ufficialmente la degustazione che avviene attraverso un voucher che da la possibilità di degustare i vini di oltre 60 vignaioli.

15 euro.

A breve la lista dei vignaioli

Area food in piazza

Piazza dei Frutti

- All'Ombra della Piazza

- La Folperia

Piazza dei Signori

- Brutal

Area Coldiretti

La Fondazione Campagna Amica sostiene l’agricoltura italiana nei tre ambiti principali della vendita diretta, del turismo, e dell’ecosostenibilità e costituisce un punto di riferimento per chiunque sia interessato ai destini dell’ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita.

In occasione dell’iniziativa “Consumando s’impara” come Coldiretti – Campagna Amica Padova proporremo una degustazione con i prodotti del Mercato Coperto Campagna Amica sito in Via Vicenza, 23 a Padova

Immaginarte

Street art a Padova h. 11 e 15.30

Quando meno te l'aspetti in centro o in periferia appaiono loro, gli artisti che giocano con i colori e che mettono allegria. C'è chi lavora la notte e lascia degli indizi per far trovare l'ultima opera, chi, invece, preferisce il giorno per curare tutti i minimi dettagli, chi, inoltre, gioca con il dinamismo e la tridimensionalità: questa è la street art a Padova! I nomi? Artisti dal calibro internazionale!!!

La Street Art tra le piazze del centro storico e le piazze degli affari. Quando gli artisti portano la contemporaneità tra le vie cittadine

Passeggiata tra graffiti, murales… e non solo, con occhi puntati su presente e passato!

Durata circa 2 ore

Costo 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria a Immaginarte 366 2017338

Info manifestazione

Fabio 347 1597235

All'Ombra della Piazza 049 8757343

Ringraziamo di cuore

la Casa Editrice BeccoGiallo per la consueta e bellissima locandina dell'evento,

Info web

