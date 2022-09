Consumando s'impara: degustazioni vini, food e street art in Piazza della Frutta

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1286056498860994/

Nona edizione, Consumando s'Impara nata come festa del locale All’Ombra della Piazza, con il patrocinio del Comune di Padova, Consumando s’Impara cresce, si evolve, si arricchisce, ma mantiene l’obiettivo di far conoscere il vino naturale, avvicinando produttori e consumatori.

Negl'anni la manifestazione ha sempre di più arricchito la proposta, mantenendo la linea di stimolare l’incontro tra produttori e consumatori, e valorizzare non solo i prodotti ma anche i lavori di persone che portano avanti la cultura dell’eccellenza artigianale.

Quando e dove

Domenica 9 ottobre 2022

Piazza della Frutta - Padova

Come è organizzata la manifestazione

Area degustazione vini

dalle ore 11 alle ore 19

Esposizione di circa 80 cantine legate alla linea del vino naturale, un momento che offre la possibilità di aprire un dialogo diretto con i produttori, per incentivare un consumo sempre più consapevole e sostenibile. Dalle ore 11 si apre ufficialmente la degustazione che avviene attraverso un voucher che da la possibilità di degustare i vini.

Euro 18

A breve la lista dei vignaioli

Festa dell'oste

Tramite voucher l'area food è attiva dalle ore 11 alle ore 21 con coinvolgimento di osterie di eccellenza

All’Ombra della Piazza - Padova

Enoteca Severino 1901 - Padova

Alimentari Marsiglio – Abano Terme

Cantica del Tormento - Vicenza

Adriatico Mar – Venezia

Nelle osterie si potrà degustare specialità del territorio da passeggio.

Programma intrattenimento ed iniziative culturali

Ore 11 - Ore 15.30

itinerario a cura dell’ Associazione Immaginarte

Street Art a Padova tra le piazze del centro storico e le piazze degli affari. Quando gli artisti portano la contemporaneità tra le vie cittadine. Durata circa 2 ore

Info e prenotazione (obbligatoria) a Immaginarte 366 2017338

Ore 11.30/12.30

Presentazione del libro "Erbario lagunare" Viaggio gastronomico

sentimentale tra le erbe spontanee del territorio lagunare, con gli autori Caterina Vianello (giornalista) e Marco Bozzato, (coltivatore di piante officinali a Venezia). A cura di Domi Grande, sommelier e conduttrice

Talk con vignaioli

Ore 15 - 17

talk con i vignaioli, 4 uomini e 4 donne A cura di Domi Grande, sommelier e conduttrice

DJ set con Alberto Martin

ore 17 - 19

Concertino live con

“Quattro Uomini sulla Cassa del Morto” Giovani musicisti di Pordenone

Ore 19-21

Info manifestazione

Fabio 347 1597235

All'Ombra della Piazza 049 8757343

Ringraziamo di cuore la @CasaEditriceBeccoGiallo per la consueta e bellissima locandina dell'evento

Info web

https://www.facebook.com/events/1286056498860994/

Illustrazione Anna Zampatti @CasaEditriceBeccoGiallo - Foto articolo da evento Facebook