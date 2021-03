User Generated Content (contenuti prodotti dai clienti): cosa sono e come puoi sfruttarli, il webinar con Francesco Triffiletti

Giovedì 4 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 22, in programma un webiar tenuto dal Dr. Francesco Triffiletti dal titolo "User Generated Content (contenuti prodotti dai clienti): cosa sono e come puoi sfruttarli".

Da tempo molte aziende e brand hanno cominciato a mettersi alla prova cercando di coinvolgere gli utenti tramite chat dedicate, gruppi, ecc attorno a prodotti, servizi offerte ecc.

Come avere un dialogo costante con i propri clienti? Come coinvolgerli nel tuo business? Come farli sentire vicini ai tuoi prodotti? Queste e molte altre domande simili potranno trovare risposta durante il webinar User Generated Content (contenuti prodotti dai clienti): cosa sono e come puoi sfruttarli.

