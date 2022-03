Make Art Not War, happening contro la guerra al Magnete della Creatività dell'area San Carlo

Prezzo non disponibile

Sabato 5 marzo dalle 15 alle 17 al Magnete della Creatività dell'area San Carlo, (l'area verde accanto alla Torre Sangati) Scholé, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promuove Make Art Not War un happening dei ragazzi e delle ragazze per la pace e contro la guerra.

L'iniziativa vedrà l'esposizione di disegni, la lettura di poesie e pensieri, performance teatrali. Ha già aderito il MEP movimento emancipazione poesia, Terra Crea Teatro e l'associazione Domna che aiuterà i ragazzi ad impadronirsi dello strumento della street art per esprimere pensieri contro al guerra e per la pace. Chi vuole aderire e portare il proprio contributo può scrivere a comunicazione_upa@cosep.it

Sarà un modo per dare voce alla preoccupazioni e al desiderio di pace delle ragazze e dei ragazzi padovani. Scholè cercherà di inviare questi pensieri di pace ai bambini e ai ragazzi ucraini aderendo all'iniziativa #ConiBambiniUcraini promossa dalla Fondazione Con i Bambini che sta raccogliendo disegni, grafiche e pensieri per invitare tutti gli adulti a fermare immediatamente il conflitto e far tornare la pace!

