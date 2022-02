VIII Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, in presenza e online

La forza della cura – Donne, economia e tratta di persone è il tema dell’VIIIa Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che si celebra domani martedì 8 febbraio, nel giorno in cui la Chiesa ricorda santa Giuseppina Bakhita.

Scarica la locandina dell'evento

Un tema in continuità con l’anno precedente in cui si è avviata la riflessione sulla connessione tra economia e tratta di persone. L’edizione 2022 propone di mettere al centro le donne. Sono loro, infatti, a essere maggiormente colpite dalla violenza della tratta. Allo stesso tempo, hanno un ruolo fondamentale e importante nel processo di trasformazione dell’economia di sfruttamento in un’economia della cura.

La Diocesi di Padova propone per l’occasione una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, che si terrà in una doppia modalità: in presenza (solo su iscrizione e nel rispetto delle normative anti Covid) a partire dalle ore 20.30 nella chiesa di Santa Maria dei Servi a Padova e on line (dalle ore 21) sul canale You Tube della chiesa dei Servi e sul sito della Diocesi di Padova, all’indirizzo https://www.diocesipadova.it/

Alla chiesa di Servi ci sarà un “momento di attesa”, partire dalle ore 20.30, che vedrà la lettura di alcuni testi e testimonianze e lo spazio meditativo affidato all’Ensemble da camera del Conservatorio Pollini, con la partecipazione di Alvise Berto; Giuseppe Rugna; Maddalena Von Bothmer; Federica Cassia; Maria Sole Tono (violini); Tobias Hohberg; Julia Heinzel (viole); Marco Narne, Vasil Angelov (violoncelli); Federico Salotto (contrabbasso); Beatrice Pozzato (oboe); Giulia Valli (pianoforte).

Questo tempo di attesa inizierà alle ore 20.30 e si potrà partecipare previa iscrizione (fino a esaurimento posti) tramite il form di google disponibile su: https://www.diocesipadova.it/veglia-di-preghiera-contro-la-tratta-di-persone/

e https://www.caritas.diocesipadova.it/8-febbraio-2022-veglia-di-preghiera-contro-la-tratta-con-il-vescovo-claudio/

Per la partecipazione in presenza è necessaria l'iscrizione su https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7y7PGLsR7Y7Nri4fpgR27hsLM7Mzp5UhPlFCgBcWHVDLmMA/closedform

Sarà un tempo di attesa di piccoli gruppi di pellegrini (una ventina circa) che arriveranno da vari luoghi della città e rappresentanti di varie realtà (missionari, giovani, vicariati, associazioni impegnate nella lotta contro la tratta…) che giungeranno in chiesa portando dei segni e delle preghiere, che aiuteranno lo svolgimento della Veglia.

Alle ore 21 inizierà la Veglia di preghiera vera e propria, guidata dal vescovo Claudio, che sarà possibile seguire anche online.

