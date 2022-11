«Mai più sole» contro la violenza sessuale, convegno-tavola rotonda al complesso Beato Pellegrino

Il volume di Maria Filippini «Mai più sole» contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta (Viella Libreria Editrice) sarà il perno del convegno-tavola rotonda in programma martedì 29 novembre alle 18 in Aula 1, Complesso Beato Pellegrino (Via Vendramini, 13) a Padova, organizzato per ricordare la Giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne.

Il libro ricostruisce una vicenda che ha segnato uno snodo cruciale nella lotta contro la violenza sulle donne: la prima manifestazione femminista in un processo per stupro, a Verona nel 1976, che chiede il dibattimento a porte aperte e trasforma il processo in un'azione di denuncia contro la parzialità dei giudici, la vittimizzazione secondaria e la cultura solidale con lo stupro. Il tema della violenza di genere si pone al centro del dibattito pubblico e inaugura una stagione di mobilitazioni e iniziative delle donne, con l'apertura di centri antiviolenza e la modifica del codice Rocco che ancora derubricava lo stupro come reato contro la morale.

Il programma

Saluti di benvenuto: Annalisa Oboe, Centro di Ateneo Elena Cornaro, Università di Padova

Racconto di una mobilitazione: Lettura di testi, proiezione di immagini ed estratti video a cura di Nadia Maria Filippini

Tavola rotonda: Interventi di Liviana Gazzetta, Mariangela Zanni, Francesca Pollero con la testimonianza dell’avvocato Vincenzo Todesco. Coordina Carlotta Sorba (DiSSGEA, Università di Padova)

Voci recitanti Elisa Bozzoni e Francesca Campani.

Canzoni femministe cantate da Rachele Colombo e Lucia Basso.

