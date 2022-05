Convegno “Giù le mani dal mio cuore” in Sala Paladin di palazzo Moroni e online

L’associazione Fidapa Padova, in collaborazione con Fondazione Libra, organizza un convegno che affronta come contrastare il fenomeno del bullismo.

Durante il convegno vengono proposte testimonianze e interventi di esperti e fornite indicazioni per intraprendere percorsi di aiuto per ragazzi e ragazze vittime di bullismo e per le loro famiglie.

Volantino convegno “Giù le mani dal mio cuore”

E’ possibile partecipare al convegno anche online sulla piattaforma Zoom.

Appuntamento mercoledì 4 maggio alle 17 in Sala Paladin di palazzo Moroni.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Per informazioni

Associazione Fidapa Padova

email fidapa.sezione.padova@gmail.com

Info web

https://www.padovanet.it/evento/convegno-gi%C3%B9-le-mani-dal-mio-cuore

