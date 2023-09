A Padova il convegno "La comunicazione sensibile nei casi di suicidio"

Ogni anno, 10 settembre, ricorre la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio. L'associazione di Padova De Leo Fund, onorando la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, organizza un convegno il 9 settembre, dalle 09:00 alle 13:00, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni di Padova.

Il programma

Ore 9 - PREMIAZIONE DE LEO FUND MEDIA AWARD

Riconoscimento ai servizi giornalistici che hanno dimostrato sensibilità e attenzione verso il tema del suicidio e le sue conseguenze.

Ore 9.15 - INTRODUZIONE AI LAVORI

Chairmen: Dott. Giuliano Giuseppe Gargano (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto), Dott. Maurizio Paglialunga (Responsabile Nazionale per la Formazione dei Giornalisti), Dott. Paolo Brinis (Giornalista Tgcom24) e Dott. Gianluca Amadori (Componente del Comitato Esecutivo dell’Ordine nazionale dei giornalisti).

Ore 9.30 - LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO OGGI: UNA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

Prof. Diego De Leo – Professore Emerito di Psichiatria presso la Griffith University, Australia e Presidente dell’Associazione De Leo Fund.

Ore 10 - L'APPROVAZIONE UNANIME ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE PER UNA STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO

Dott. Cristian Romaniello - Psicologo, autore e primo firmatario della Proposta di Legge: “Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo”, depositata presso la Camera dei Deputati.

Ore 10.30 - GLI STEP INIZIALI DELLA PREVENZIONE DEL SUICIDIO IN ITALIA: DALLA TASK FORCE NAZIONALE AL COMITATO DI SCOPO E AL CENSIMENTO DELLE AGENZIE ATTIVE

Prof.ssa Fulvia Signani – Psicologa e Sociologa della Salute, Docente presso l’Università di Ferrara e membro dell’Osservatorio Nazionale dedicato alla medicina di genere presso l’Istituto Superiore di Sanità.

Ore 11 - LA MORTALITÀ PER SUICIDIO IN ITALIA: I DATI ISTAT

Dott. Stefano Marchetti – Responsabile dell’indagine ISTAT sui decessi e le cause di morte ed esperto di statistiche di mortalità.

Ore 11.30 - 2022: L'ANNUS HORRIBILIS DEL SUICIDIO NELLE CARCERI ITALIANE

Introduce il Dott. Armando Reho - Psicologo, già Direttore Ufficio Detenuti e Trattamento - Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna, Marche e Triveneto. Intervento del Prof. Mauro Palma, matematico, giurista e Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Ore 12 - LA PREVENZIONE ON-SITE: IL RUOLO DEI NEGOZIATORI. LORO TRAINING E ORGANIZZAZIONE

Dott.ssa Virginia Ciaravolo – Psicoterapeuta, criminologa e Presidente dell’Associazione Mai più violenza infinita Onlus.

Ore 12.30 - DIBATTITO CONCLUSIVO

Ore 13 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL LUTTO TRAUMATICO”

Dott.ssa Josephine Zammarrelli – Psicologa Clinica, De Leo Fund, specializzata nell’ambito del lutto traumatico e dell’invecchiamento.