Convegno e concerto per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Montegrotto Terme

A trent’anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, l’associazione Itaca con il comune di Montegrotto Terme e la Provincia di Padova ricorda le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con un doppio evento il 24 e 25 giugno. «Date - spiega il presidente dell’associazione Itaca Simone Angrisani - non scelte a caso. Si tratta infatti del momento intermedio tra quelle tragiche del 23 maggio e del 19 luglio, e il 25 soprattutto è l'ultima apparizione in pubblico del giudice Borsellino nel famoso discorso alla biblioteca civica di Palermo quando denunciò gli intrighi di palazzo ai danni del giudice Falcone chiamando "giuda " coloro che avevano impedito la nomina di Falcone a Capo dell'ufficio Istruzioni del Tribunale di Palermo».

Il 24 giugno alle 18.30 alla sala Convegni del Grand Hotel di Montegrotto Terme, Michele Gambino, uno dei testimoni dell’epoca, autore di autorevoli inchieste sul tema della mafia, nonché collaboratore di Pippo Fava, storico direttore della rivista "i Siciliani" trucidato il 5 gennaio '84 a Catania, il colonnello Paolo Storoni, capo centro DIA Triveneto e Michele Angrisani regista e sceneggiatore padovano autore di lavori teatrali sul tema della mafia parteciperanno a un convegno dal titolo «La lotta alla mafia a trent’anni dalle stragi». Il 25 giugno alle ore 21 a Villa Draghi ci sarà il concerto della legalità e dell'impegno civile a Villa Draghi di Montegrotto a cura della Silver Symphony Orchestra, diretta dal maestro Fabrizio Castani, che eseguirà brani di Chopin, Bach, Mozart e di alcune colonne sonore.

«Il Comune di Montegrotto - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - rinnova il proprio impegno a favore della legalità, impegno quotidiano e valore da riaffermare con forza anche con le nuove generazioni».

«Auspichiamo - afferma Simone Angrisani - che quest'impegno nel difendere la memoria di queste vittime innocenti possa essere da monito per tutti ad abbandonare il linguaggio della divisione e dell'esclusione. Per realizzare il doppio evento l'associazione oltre a contare sulla collaborazione del comune di Montegrotto per l'occasione si è avvalsa anche della collaborazione dell'associazione dei commercianti, dell’associazione Villa Draghi e della Consulta delle associazioni».