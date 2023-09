"Il Crm nelle imprese italiane", insights, esperti, casi di successo il 22 settembre 2023:

Introduzione: Matteo Faggin, Direttore Generale di SMACT – Competence Center.

Obiettivo e metodologia della ricerca "IL CRM NELLA IMPRESE ITALIANE" con Prof. Marco Paiola - Coordinatore DT-Lab - Università di Padova.

Esposizione dei dati a cura del Prof. Marco Paiola, Coordinatore DT-Lab - Università di Padova e di Giulia Lanzafame, Laureanda Magistrale - Università di Padova.

Presentazione dei risultati chiave

Caso aziendale: Luca Pastorello, CEO di IPAG, racconta le difficoltà iniziali di implementare il CRM e degli ottimi risultati una volta implementato il CRM all’interno dell’azienda.

Provider tecnologico: Michele Favretto, CEO di Digital4Change®, spiegherà la metodologia alla base del processo di change management prima e digitalizzazione dopo e come, attraverso le best practice, sia possibile introdurre un software che aiuti l’azienda a migliorare e ottimizzare i processi interni e mantenersi competitiva.

Q&A

Conclusione e ringraziamenti

Aperitivo finale

L'evento è aperto a tutte le imprese interessate a conoscere i risultati della survey e per connettersi con imprese, attori del territorio come Università e Competence Center per attivare processi di innovazione all’interno della propria azienda. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione anticipata per garantire il posto.