Convegno delle donne di Coldiretti sulla pet therapy a "Va Oltre La Tenuta"

Per valorizzare il rapporto tra uomo e cavallo, un’alleanza su più fronti che dura da oltre 5mila anni, le imprenditrici di Coldiretti organizzano un convegno dal titolo “Equi-naMente Insieme” in programma nella Scuderia Sociale “Va Oltre” a Bovolenta in provincia di Padova Venerdi 16 dicembre alle ore 9.30.

L’appuntamento mette l’accento sul particolare aspetto terapeutico che questi animali sono in grado di sviluppare nei confronti di grandi e piccini ma soprattutto dei diversamente abili. Una vocazione risvegliata grazie all’attività didattica svolta nelle fattorie proprio dalle operatrici agricole che intraprendono questa scelta imprenditoriale al fine di aiutare anche le fasce deboli della società. Un servizio accolto con entusiasmo dalle famiglie, dalle scuole - commenta Coldiretti Padova - è riconosciuto dalle istituzioni regionali che ne hanno anche studiato i dettagli e gli effetti benefici coinvolgendo direttamente nella ricerca le titolari di aziende solidali.

I risultati saranno presentati proprio durante l’evento che sarà aperto con il benevenuto del Sindaco Anna Pittarello e introdotto dalla Presidente di Donne Impresa Coldiretti Chiara Bortolas. L’apertura dei lavori sarà affidata al Dr. Franco Mutinelli direttore del Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Valentina Galesso, titolare della tenuta e responsabile provinciale delle Donne di Coldiretti Padova illustrerà i contenuti e i traguardi raggiunti da quando il suo sogno di allevare cavalli è diventato realtà. A seguire gli interventi tecnico scientifici delle Dottoresse Laura Contalbrigo e Morgana Galardi dell’IZS Venezie. In collegamento per una testimonianza anche Nicole Berlusconi Fondatrice dell’Onlus “Progetto Islander” associazione attiva nel recupero dei cavalli maltrattati e nel loro reimpiego ai fini della pet therapy con il Progetto Ri.Abilitiamoci. Moderatrice Cinzia Alicardo coordinatrice di Campagna Amica e Donne Impresa Padova.

Alla giornata partecipano alcune scolaresche guidate dagli insegnati per sperimentare un approccio dal vivo con i pony presenti nel ranch attraverso laboratori e momenti di avvicinamento dedicati. «Nella fattoria – spiega Valentina Galesso – sono presenti cavalli di varie razze, autoctone e non; alcuni di questi sono stati recuperati da situazioni di maltrattamento o hanno subito infortuni che li hanno resi inadatti alla pratica sportiva, attualmente invece sono gli insostituibili “maestri del luogo”. I cavalli di “Va Oltre” – conclude Valentina Galesso - sono gestiti in piccoli branchi rispettando le loro esigenze naturali e vivono in recinti dotati di ricoveri e ampi spazi aperti. Un’oasi dove cavalli e persone ritrovano il proprio benessere».

Info

Segreteria organizzativa

Coldiretti Padova via della Croce Rossa 32 - Padova

| Tel. 049 899 7311 | padova@coldiretti.it

Info web

https://www.facebook.com/vaoltre

Foto articolo da comunicato stampa