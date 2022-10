Convegno "Famiglia, legami e patologia"

Quando Dal 19/11/2022 al 20/11/2022 Sabato 19 novembre ore 8.30 - 13.30; 14.30 - 17.45; Domenica 20 novembre ore 8.30 - 13.30

Prezzo Euro 130 + iva 22% iscrizione e accreditamento ECM; Euro 90 + iva 22% iscrizione per operatori sociosanitari, insegnanti e senza ECM; Euro 60 + iva 22% per specializzandi; Euro 30+ iva 22% per studenti