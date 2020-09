Convegno “Futuro e identità”,  appuntamento a Villa Foscarini Rossi di Stra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Una giornata di confronto e approfondimento, un momento in cui sviluppare un denominatore comune nel quale identificarsi, che consenta a movimenti e partiti promotori la sovranità e l’identità culturale di concentrare proficuamente la loro azione in futuro. Questo è il primo obiettivo di Vox Italia, movimento politico che nasce per dar voce all'Interesse nazionale, che con l’Associazione Salux Bellatrix organizza il convegno “Futuro e identità”, che si terrà sabato 13 settembre a Villa Foscarini Rossi (dalle 9 alle 20.30).

La salvaguardia dei valori costituzionali

Sarà la prima conferenza nazionale sui principi e gli strumenti della libertà, quella che il movimento definisce la Quarta teoria politica. Si parlerà della sovranità nazionale ed i valori culturali come unica soluzione per il pieno benessere dell’individuo, in un rinnovato e sostenibile rapporto con il pianeta. «Mai come oggi, negli ultimi 40 anni, filosofi, sociologi, teologi, economisti e persone di buona volontà si sono messi in gioco fra mille difficoltà nella salvaguardia dei valori costituzionali - spiegano gli organizzatori -Sarà la prima conferenza nazionale sui principi e gli strumenti della libertà. Nel momento storico più grave e drammatico è indispensabile realizzare i cambiamenti alla base della rinascita del paese, a piena consapevolezza».

I relatori

Un momento in cui relatori internazionali daranno un autorevole apporto. Tra i numerosi ospiti del Convegno, alcuni si collegheranno in diretta streaming, saranno presenti: il saggista e opinionista Diego Fusaro, Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo, saggista religioso, la deputata Sara Cunial a Aleksandr Gel'evič Dugin, politologo e filosofo russo di fama internazionale. Non potranno mancare Francesco Toscano, presidente di Vox Italia ed il segretario Giuseppe Sottile.

Come partecipare

La partecipazione è aperta al pubblico con prenotazione obbligatoria identitaefuturostra@gmail.com (tel. 3355067889/3484342026).

Info web

https://www.facebook.com/events/619547175618027/