Convegno: "Innovazione e tecnologie per l’agrifood. Prospettive e opportunità verso Sapori di Primavera"

Si terrà giovedì 11 febbraio alle 18.30 il convegno online su “Innovazione e tecnologie per l’Agrifood. Prospettive e opportunità verso Sapori di Primavera”. Dopo i saluti istituzionali di Fabio Bui e Fabio Miotti, presidente e consigliere delegato all’Agricoltura della Provincia di Padova, seguiranno gli interventi di Luca Trivellato, vicepresidente CIA Agricoltori Italiani Padova, Paolo Minella, funzionario Coldiretti Padova e Chiara Sattin, vicepresidente Confagricoltura Padova. Interverrà Gaetano Correnti, esperto innovazione nello smart agrifood e alcuni titolari di aziende agricole che porteranno la loro esperienza. Modera l’incontro Luca De Pietro, direttore U.O. Agenda Digitale della Regione del Veneto.

Scarica la locandina del convegno

Un unico progetto denominato “Sapori Padovani”

«In questo periodo estremamente complesso e difficile – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova – la nostra Amministrazione vuole essere vicino a chi fa impresa e produce, in particolare al Settore primario, anch’esso duramente colpito dalla pandemia in atto. Numerose sono state le iniziative proposte nell’ultimo periodo, tutte declinate sotto un unico progetto denominato “Sapori Padovani” www.saporipadovani.it

Siamo fortemente convinti che le imprese possano essere sostenute anche attraverso momenti di formazione e confronto, soprattutto sui temi dell’innovazione e della tecnologia applicata all’agricoltura. Per questo abbiamo organizzato, anche con la collaborazione delle Associazioni di Categoria, questo convegno digitale per consentire la massima partecipazione e favorire un’opportunità di approfondimento per tutti gli addetti ai lavori e l’intera filiera alimentare».

Le nuvoe tecnologie da utilizzare

«Il 70% dei giovani imprenditori agricoli – ha dichiarato Fabio Miotti, consigliere provinciale delegato all’Agricoltura – è pronto ad utilizzare nuove tecnologie anche in quest’ambito. Un settore che sta evolvendo in modo significativo per incidere positivamente sulla sostenibilità, sulla gestione aziendale e per valorizzare la qualità delle produzioni. E’ questo il profilo del giovane imprenditore agricolo italiano, una generazione competente, interconnessa e aperta all’innovazione. Per questo il convegno in programma ha l’obiettivo di mettere a disposizione le idee, le risorse, le tecnologie disponibili, per creare una linea d’azione ed eventuali sinergie, soprattutto sostenute dalle Istituzioni. La Provincia di Padova è parte attiva di progetti come questo che offrono alle aziende agricole e a tutto il territorio, occasioni di crescita, sviluppo e valorizzazione dei prodotti. Noi vogliamo dare il nostro fattivo contributo ad un’agricoltura che possa produrre di più e con maggiore qualità, anche se con risorse limitate. Invito quindi tutti coloro che sono interessati e vogliano rimanere aggiornati su questo tema a seguire il convegno in programma giovedì prossimo, 11 febbraio alle 18.30».

La partecipazione è gratuita, per iscriversi all’evento basta collegarsi al seguente link https://bit.ly/agrifoodsaporipadovani