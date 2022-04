Convegno in memoria di Fabio Furin a Villa Contarini di Piazzola

Sabato 7 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 si terrà, in Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi di Piazzola sul Brenta (Padova), un convegno in memoria di Fabio Furin, ragazzo a cui è stata diagnosticata la SLA a soli 30 anni e che ha combattuto fino alla fine per la vita.

Il film “The Brain”, che verrà proiettato durante l’incontro, racconta storie di scienziati in centri ricerca internazionali, entra nel mondo della robotica e delle neuroscienze, ma è anche la storia di Fabio, ragazzo di un piccolo paese in Italia che non ha mai smesso di sperare. Fabio è presente nel film per dimostrare che la tenacia e la speranza portano l’uomo oltre i confini del possibile.

Al convegno saranno presenti ricercatori di fama mondiale, dalla Germania al Giappone, amici di Fabio… il suo spirito combattivo ha superato i confini nazionali e così lo vogliamo ricordare, come un esempio da imitare.

Organizzato da Fondazione G.E. Ghirardi Onlus

Ingresso gratuito

Programma

9.30 Accoglienza

9.45 Saluti di benvenuto Dino Cavinato

Direttore Fondazione G.E. Ghirardi Onlus

10 Introduzione

Coordina Valentina Furin

Sorella di Fabio, Ingegnere, Project Manger

Jean Stephane Bron

Regista Bande à part films, Svizzera

Niels Birbaumer

Professore ordinario di neuroscienza emerito,

Membro dell’Accademia scientifica nazionale tedesca

Natsue Yoshimura

Dipartimento Ricerca e Innovazione,

Istituto di Tecnologia di Tokyo

10.15 Proiezione “The Brain”

12 Tavola rotonda con la partecipazione dei ricercatori

internazionali tra i quali

Ujwal Chaudhary

Fondatore dell’associazione no-profit “ALS Voice”

12.30 Chiusura

Trailer del film

Regia: Jean-Stéphane Bron

Produzione: Bande à Part Films – Les Films Pelléas

Montaggio: Julie Lena

Fotografia: Éponine Momenceau

Durata: 103’

Paese: Francia, Svizzera

Anno: 2021

