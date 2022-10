Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano, il convegno all’Orto botanico

La partecipazione al convegno, che si terrà sia in presenza, sia online, è libera, fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria per entrambe le modalità a: segreteria@giardinostoricounivpadova.it

Il Gruppo Giardino Storico-Università di Padova in collaborazione con: Orto Botanico dell’Università degli studi di Padova, International Scientific Committee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA, Associazione Parchi e Giardini d’Italia organizza il convegno nazionale di studi “Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano” il 3 novembre, ore 9, all’auditorium dell’Orto botanico dell’Università degli studi di Padova in via Orto Botanico, 15.

Il programma del convegno a questo link: Programma Convegno GGS2022.pdf

Nel paesaggio italiano, nonostante i suoi aspetti diversi, si possono riconoscere alcuni tratti comuni. La compresenza di bellezza e produttività caratterizza le ville suburbane realizzate nelle diverse regioni italiane fin dall’antichità. La villa era spesso il centro direzionale di controllo e di raccolta della produzione di vaste tenute agrarie e come tale era dotata di edifici di pratica utilità. Il giardino, inteso come luogo della bellezza, era in genere accompagnato da orti e frutteti. Ancora oggi, nonostante i radicali cambiamenti avvenuti nel Novecento, sono sopravvissute varie testimonianze di paesaggi rurali tradizionali, legate al sistema della villa. Questo fil rouge che attraversa la storia, per cui nel paesaggio rurale dell’Italia la bellezza si accompagna alla funzionalità e alla produttività, negli ultimi decenni sta riemergendo con sempre maggiore frequenza. Riflettere sull’interpretazione di questi fenomeni, coniugando la storia delle relazioni tra paesaggio rurale e giardino, alla luce della contemporaneità, è quindi il compito che si dà questo Convegno padovano. Ritrovare la complessità di relazioni sottese al paesaggio delle ville italiane può essere una via per ridare oggi coerenza al paesaggio, suggerendo nuove connessioni e facendo emergere nuove potenzialità.

La partecipazione al convegno, che si terrà sia in presenza, sia online, è libera, fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria per entrambe le modalità a: segreteria@giardinostoricounivpadova.it

Per informazioni

segreteria@giardinostoricounivpadova.it

https://www.giardinostoricounivpadova.it/

https://www.ortobotanicopd.it/

https://www.worldrurallandscapes.org/

https://www.apgi.it

Sede del Convegno: Auditorium dell’Orto botanico dell’Università di Padova, Via Orto Botanico, 15, Padova

