Convegno internazionale “Pietro d'Abano il conciliatore, crocevia di culture” alla biblioteca civica

In programma venerdì 29 ottobre, ore 15, alla biblioteca Civica di via Matteotti, 71 Abano Terme il convegno internazionale “Pietro d'Abano il conciliatore, crocevia di culture”.

Ingresso

Ingresso libero e contingentato con esibizione di Green Pass

Si raccomanda la prenotazione a iniziativebiblio@abanoterme. net

Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 049 8617970

Il libro

Sospesa fra realtà storica, leggenda popolare e mito letterario, animata dall’intento di conciliare le prospettive dei medici e dei filosofi del suo tempo, la figura di Pietro d’Abano si colloca al crocevia fra l’Oriente greco-arabo e l’Occidente latino, fra Costantinopoli e Parigi, fra la scientia aristotelico-medievale e la nuova scienza sperimentale, che non a caso tre secoli dopo si sarebbe affermata a Padova con Galileo. Su questi temi era stato programmato ad Abano Terme nell’ottobre del 2020 un convegno, sospeso a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. Il presente volume raccoglie le relazioni predisposte per tale convegno, che si è poi svolto il 29 ottobre 2021. L’Amministrazione comunale di Abano Terme, che ha sostenuto questa iniziativa, ha così inteso riparare al silenzio che ha accompagnato il settimo centenario della scomparsa del suo più illustre concittadino.

I curatori

Gregorio Piaia è professore emerito di Storia della filosofia all’Università di Padova, socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova e dell’Ateneo di Treviso. Fra le pubblicazioni più recenti: Pietro d’Abano filosofo medico e astrologo europeo (Milano 2020), Premio Brunacci-Città di Monselice 2020 per la storia veneta.

Daniele Ronzoni è direttore della Biblioteca Civica di Abano Terme, dove cura fra l’altro il sito https://www.pietrodabano.net/. Insieme con Maurizio Rippa Bonati ha organizzato il Convegno internazionale per il 750° anniversario della nascita di Pietro d’Abano (Abano Terme, 30 novembre-1° dicembre 2007), i cui atti sono apparsi sulla rivista «Medicina nei secoli», 20 (2008), n. 2.

Info web

https://www.comune.abanoterme.pd.it/eventi-2/#/eventi/TRN/451c9ad9-e546-42d2-a4f3-edfb3f64dbcf/pietro-d-abano-il-conciliatore

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...