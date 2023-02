“Enrico Berti: il maestro, il filosofo”, a un anno dalla scomparsa, una giornata studio in suo ricordo

Un convegno per ricordare Enrico Berti, docente di Storia della Filosofia all’Università di Padova dal novembre 1971 fino al suo pensionamento nel 2009, scomparso lo scorso anno.

Il Dipartimento FISPPA, e in particolare la Sezione di Filosofia, ha organizzato la giornata di studio e divulgazione L’eredità filosofica di Enrico Berti dedicata a diversi aspetti della sua indagine filosofica. Interverranno studiose e studiosi che, anche semplicemente per un breve tratto di strada, hanno con lui condiviso temi e interessi di ricerca.

Il Convegno si terrà mercoledì 22 febbraio con inizio alle ore 9.30 nella Sala delle Edicole di Palazzo del Capitanio a Padova (piazza Capitaniato, 3).

Scopri il programma

Enorme è stato il contributo che Enrico Berti ha dato alla ricerca filosofica, attraverso in particolare i suoi studi conosciuti in tutto il mondo sul pensiero di Aristotele. Di tali studi, numerosissimi, si potevano apprezzare il rigore filologico, la ricostruzione storica, come pure la loro sempre viva attualità, grazie alla straordinaria capacità esplicativa di Berti. La conoscenza approfondita del pensiero aristotelico gli ha permesso poi di interloquire proficuamente con i diversi orientamenti del dibattito filosofico contemporaneo; ciò è avvenuto attraverso sia indagini storico-filosofiche, che hanno spaziato sull’intero arco della filosofia occidentale, sia con la delineazione di una propria prospettiva filosofica, incentrata su una rivisitazione critica e dialettica della metafisica.

All’Università di Padova nel corso della sua attività ha ricoperto numerosi incarichi: Direttore dell’Istituto di Filosofia (1976-1979), nonché direttore del Dipartimento di Filosofia (1997-2003) e della Scuola di dottorato in Filosofia (2003-2009). È stato inoltre Presidente della Commissione di Ateneo per la Sperimentazione (CAS) (1997-2000), Presidente del Centro Interuniversitario per la Storia della Tradizione aristotelica (2000-2008), Decano dell’Università di Padova (2002-2009). Nel 2011 è stato nominato Ambasciatore Internazionale dell’Università di Padova.

Numerosissimi gli incarichi, molto prestigiosi, attribuitigli in Italia e all’estero; tra questi ne menziono solo alcuni: è stato presidente dell’Institut International de Philosophie (2011-2014); socio effettivo dell’Accademia Nazionale dei Lincei; socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; socio effettivo dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova; membro della Pontificia Accademia delle Scienze, della Pontificia Accademia di San Tommaso, della International Academy for Philosophy, dell’Institut International “Jacques Maritain”, della Société Européenne de Culture, dell’Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies di Salonicco. Nel 2013 ha ricevuto la laurea h.c. all’Università nazionale di Atene ed è stato insignito del titolo di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

