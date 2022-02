Il 15 febbraio è in programma un convegno “Salute e sicurezza in ottica di genere 2022” al San Gaetano, dalle ore 9 alle 13.15. Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria.

Dettagli

Il convegno, rivolto alla cittadinanza e organizzato dalla Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili, si propone di esaminare i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottica di genere dal punto di vista scientifico, normativo ed epidemiologico.

Durante il convegno, attraverso un confronto a più voci tra i rappresentanti del mondo accademico, previdenziale, degli organi di vigilanza e delle parti sociali e datoriali, viene promossa una riflessione critica sull’attuale applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, facendo emergere suggerimenti e proposte per una tutela del lavoratore che sia effettivamente rispettosa del genere.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso l’apposito form online.

Scopri il volantino convegno “Salute e Sicurezza in ottica di genere 2022”

Per informazioni

Ufficio Politiche delle pari opportunità, politiche di genere e diritti civili - Settore Gabinetto del Sindaco

via del Municipio, 1 - 35122 Padova

telefono 049 8205210

orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

Info web

https://www.padovanet.it/evento/convegno-salute-e-sicurezza-ottica-di-genere-2022

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/convegno-salute-e-sicurezza-ottica-di-genere-2022