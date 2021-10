Convegno "Siamo fuori dal passato" al Centro culturale Altinate San Gaetano

Nell'ambito del progetto Eyos, la rete Iter, il Comune di Padova e la cooperativa Gea, promuovono un appuntamento di riflessione e confronto sulle politiche giovanili al tempo del next generation, aperto ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, alle organizzazioni attive nel campo della gioventù, alle organizzazioni giovanili.

Scopri il programma "Siamo fuori dal passato"

"Siamo fuori dal passato" vuole puntare l'attenzione sul fatto che non è più possibile attardarsi in dichiarazioni di principio ma è invece necessario mettere mano a cambiamenti, riforme e interventi che riducano il divario generazionale.

Appuntamento all'Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 a Padova, il 13 e 14 ottobre. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.

Programma

Mercoledì 13 ottobre

dalle ore 14.30 alle 16.30

Incontro "NEXT GENERATION EU: A CONFRONTO CON I GIOVANI"

Appuntamento aperto a giovani e studenti del territorio, per capire e conoscere alcuni aspetti del next generation EU e delle risorse destinate al futuro

Introduce: Claudio Piron

Interviene: Patrizia Messina, docente dell'Università di Padova di Scienza politica, Politiche dell’UE per lo sviluppo locale

Conducono: Roberta Ribero - rete Iter, Camilla Baldini - Gea cooperativa sociale

Incontro "NEXT GENERATION EU: A CONFRONTO CON I GIOVANI" Appuntamento aperto a giovani e studenti del territorio, per capire e conoscere alcuni aspetti del next generation EU e delle risorse destinate al futuro Introduce: Claudio Piron Interviene: Patrizia Messina, docente dell'Università di Padova di Scienza politica, Politiche dell’UE per lo sviluppo locale Conducono: Roberta Ribero - rete Iter, Camilla Baldini - Gea cooperativa sociale dalle ore 17.30 alle 19

Appuntamento "ASSEMBLEA APERTA DEI SOCI DI RETE ITER"

Incontro dei rappresentanti dei soci (Enti locali e Enti di terzo settore attivi nel campo della gioventù) che intende essere l’occasione per un confronto su progetti e programmi di lavoro che possono coinvolgere diversi territori italiani

Giovedì 14 ottobre, dalle ore 9 alle 16

Seminario "COME USCIRE DAL PASSATO? NEXT GENERATION PER DAVVERO"

Il seminario viene trasmesso in diretta streaming sulle pagine www.facebook.com/europeanyouthonstage e www.facebook.com/istitutoiard

Il programma dettagliato è scaricabile dalla sezione "Documenti" di questa pagina.

Iscrizione

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso l'apposito form online.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

Rete Iter, email info@reteiter.it

Gea cooperativa sociale, telefono 049 9875818, email info@geacoop.org

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...