La storia ambientale in Italia ha ormai una tradizione pluridecennale. I temi a cui essa è legata rivestono un interesse crescente, e non solo per le emergenze e le sfide dell'età in cui viviamo, ma anche perché essi rappresentano una possibile chiave di interpretazione del passato. L'incontro che proponiamo intende mettere a confronto tutti coloro che in Italia, a diverso titolo, si occupano di storia dell'ambiente per consentire uno scambio di esperienze e valutazioni dell'attività di ciascuno, sia sotto il profilo della ricerca che della didattica.

Scarica il programma completo dell'evento

Si terrà nelle giornate di giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre in Aula Magna di Palazzo Luzzato Dina a Padova, via del Vescovado 30, il convegno “Storia ambientale in Italia: stato dell’arte e prospettive future” organizzato dal Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università di Padova e visibile anche in diretta zoom al link https://unipd.zoom.us/j/ 89010403008.

Alle ore 10 del 30 settembre dopo i saluti di Elisabetta Novello e Dario Canzian, docenti dell’Ateneo e componenti del comitato scientifico, Marco Armiero, Presidente ESEH, presenterà l’European Society for Environmental History.

La due giorni scientifica si occuperà di clima e storia, delle conseguenze ambientali dell'eruzione dei vulcani, del progetto Associazione Italiana di Storia Ambientale, dell’uso dei concimi nelle campagne italiane dall'Unità alla grande guerra e dello stato ambientale delle paludi pontine prima della bonifica.

Dalle ore 9.30 di venerdì 1 ottobre si tratteranno argomenti quali le radici della storia ambientale italiana, dell’Italia e la 'diplomazia agricola' negli Stati Uniti, del cambiamento climatico e strategie di adattamento in laguna di Venezia, di progetti di storia dell'ambiente nel Parco Nazionale dello Stelvio, della storia ambientale del nucleare civile e della Zona Industriale Padova dopo la dissoluzione del Consorzio.

Info

30 settembre - 1 ottobre 2021

Aula Magna Palazzo Luzzato Dina

Via del Vescovado, 30

www.dissgea.unipd.it

Comitato scientifico:

Dario Canzian Elisabetta Novello Il

convegno sarà visibile anche in diretta Zoom Meeting al seguente link: https://unipd.zoom.us/j/89010403008

Per info e programma:

https://www.dissgea.unipd.it/ convegno-storia-ambientale- italia-stato-dell%E2%80% 99arte-e-prospettive-future