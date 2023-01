Convegno “Tumore alla vescica: incontriamoci per conoscerlo” al San Gaetano

Il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche dell’Università di Padova organizza un convegno dedicato alla patologia del tumore vescicale.

Medici urologi si incontrano per far conoscere al pubblico la malattia, discutere le esigenze dei pazienti ed analizzare le più recenti innovazioni in campo clinico

L’evento è patrocinato dall’ufficio Città Sane del Comune di Padova.

Per approfondimenti

La qualità di vita è un obiettivo di primaria importanza per tutti i pazienti con patologia oncologica. Il tumore vescicale è una malattia aggressiva che necessita di interventi con grande impatto sull’immagine corporea e sul vissuto del paziente, in particolare nei casi in cui sia necessario asportare l’organo e realizzare una derivazione urinaria.

Una efficace comunicazione e informazione ai cittadini è sicuramente fondamentale per la conoscenza e il trattamento della patologia, per questo il Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’Università di Padova organizza l’evento divulgativo Il tumore della vescica: incontriamoci per conoscerlo che si terrà il 14 gennaio 2023 dalle 9 alle 13 all’Auditorium centro culturale San Gaetano a Padova.

In breve

Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano

14 gennaio 2023

?Dalle ore 9 alle 13

Il convegno è aperto al pubblico su iscrizione.

