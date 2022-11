"Il convittore. Una storia d’amore", presentazione del libro alla Loggia Amulea

Arriva a Padova il romanzo"Il convittore. Una storia d’amore" di Franco Zizola uno dei protagonisti della letteratura veneta della seconda metà del Novecento e del primo ventennio del Duemila.

Marisa Boschi e Raffaella Bettiol, della Società Dante Alighieri dialogano con Silvana Leggerini , erede culturale dello scrittore e custode delle sue opere.

10 novembre, alle ore 17.30,

Loggia Amulea,

Prato della Valle, 99,

Padova

Il titolo del libro, "Il Convittore. Una storia d’amore", pubblicato postumo, dello scrittore Franco Zizola racchiude il senso di tutta la storia: convittore, parola ormai desueta è colui che viene educato in convitto, un collegiale.

Protagonista è un ragazzo di vent’anni che, con una penna stilografica, qualche penna biro, una macchina da scrivere Olivetti Lettera 22, racconta in presa diretta la propria adolescenza e la prima giovinezza tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta.

Conosciamo così i luoghi amati dallo scrittore: dalle terre natie del Veneto, all’amata Umbria alla Milano di quegli anni. Stupisce la limpidezza del linguaggio nel ricordo di avvenimenti tanto particolari, ma soprattutto degli stati d’animo, vissuti fra grandi entusiasmi e grandi delusioni, nell’immenso bisogno di amore di un ragazzo dotato di una sensibilità eccezionale, costretto a vivere per tanti anni lontano dalla propria famiglia, prima nel Convitto Nazionale di Teramo, poi nel Convitto Nazionale di Assisi, fino alla Maturità.

«Siamo onorati di poter ospitare la presentazione di questo libro - ricorda Maristella Mazzocca, presidente della società Dante Alighieri - Una scuola e un amore d'altri tempi quelli rievocati nel romanzo Il convittore. Una storia d'amore di Franco Zizola. Il diario di un adolescente geniale e inquieto che scrive a vent'anni un romanzo che è, insieme, la personalissima storia di un'educazione sentimentale e l'affresco di atmosfere e stili educativi di quella che fu la scuola della metà del Novecento. Un'occasione preziosa per ripercorrere un passato che parla di noi».

Il libro è un testo indispensabile per capire l’intero percorso spirituale e culturale di Zizola, che ha lasciato opere non facilmente dimenticabili. Ritroviamo in questo romanzo i temi forti di tutte le sue opere: il senso di inquietudine e di solitudine, il rapporto con la religione, la difficoltà di rapporti umani, l’amore di una vita.

«Ho voluto dare alle stampe questo libro nella sua versione originale, partendo dal primo manoscritto. È stato per me rivivere quei giorni ora dopo ora, giorno dopo giorno - afferma Silvana Leggerini, sua compagna di una vita e oggi erede culturale del pensiero e delle opere dello scrittore - All’inizio ero titubante ma oggi sono davvero felice di aver fatto questa pubblicazione grazie alla quale so di aver risvegliato ricordi e sensazioni di un tempo passato in moltissimi “convittori” in tutta Italia. Molti mi hanno scritto e ringraziato. Ricordi, paure del vivere, sogni e gioie di adolescenti di allora…».

Info

In vendita su tutte le piattaforme.

Editore: Lunargento

A cura di: S. Leggerini

Data di Pubblicazione: giugno 2021

EAN: 9788896058510

ISBN: 8896058511

Pagine: 200

Formato: brossura

L’autore

(Montebelluna, 2 settembre 1943 - 4 luglio 2020)

Franco Zizola è stato docente di italiano e latino al liceo scientifico fino alla pensione, alla fine degli anni ’90, scrittore, intellettuale, divulgatore di cultura. Zizola è mancato nel 2020 a 76 anni, dopo aver dato alle stampe otto romanzi che ripercorrono spesso le vicende della propria esistenza e storie di personaggi spesso vittime di ingiustizie e di soprusi.

La Società Dante Alighieri, Comitato di Padova

La Società Dante Alighieri nasce nel 1889 grazie ad un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci e viene eretta a Ente Morale con Regio Decreto n. 347 del 18 luglio 1893.

Successivamente viene assimilata, per struttura e finalità, ad un Ente senza scopo di lucro (ONLUS) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 186 del 27 luglio 2004.

Il suo obiettivo primario, come recita l'art. 1 dello Statuto Sociale, è quello di "tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all'estero con la madrepatria e alimentando tra gli stranieri l'amore e il culto per la civiltà italiana".

Per il conseguimento di queste finalità, la "Dante Alighieri" si è affidata e si affida tuttora all'aiuto costante e generoso di oltre 500 Comitati, di cui più di 400 attivi al di fuori dei confini italiani.

Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo dalla sua fondazione, il Comitato Padovano della Società Dante Alighieri organizza incontri culturali, eventi, concorsi per le scuole e corsi di lingua italiana per stranieri.

Info web

https://www.facebook.com/francozizolascrittore/