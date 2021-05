Coppie celebri ed amori contrastati: una visita guidata attraverso Padova

L'Associazione Vox Artes organizza per sabato 22 maggio un percorso dedicato a due temi che “si sposano” benissimo: Amore e Musica. Un percorso per la città di Padova a due voci. La voce della guida turistica vi farà tornare indietro nel tempo con la narrazione di strade e luoghi legati a tre coppie famosissime che sono vissute in diversi periodi storici.

La passeggiata della durata di 2 ore circa sarà arricchita dal prezioso contributo di Angela Forin, esperta musicologa. Un itinerario che rimane nel mistero così come il nome dei personaggi richiamati alla memoria.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@voxartes.it.

Per l'accessibilità del percorso vi invitiamo a contattarci Le nostre attività si svolgono nel rispetto delle norme Covid-19. Previsto l’utilizzo di radioguide con auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti. Gli eventi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Web: https://www.voxartes.it/tempo-di-arte-e-natura/.