XXXX Rassegna di Cori padovani 2021 teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

Torna nella sua 40esima edizione la rassegna Cori Padovani 2021. Appuntamento il 17 e 18 settembre dalle ore 21 (ingresso alle ore 20.30) al teatro Giardino di Palazzo Zuckermann in corso Garibaldi 33, Padova

Venerdì 17 settembre

Pop Chords, dirige Mattia Nicchio

La Valle, dirige Giuseppe Murineddu

Corollario, dirige Nunzio Borra

Ecce Coro, dirige Walter Giacopini

Tre Pini, dirige Lorenzo Cortelazzo

Sabato 18 settembre

Cantori Veneti, dirige Gianna Longo

Canone Inverso, dirige David Wilkes Benini

Corte Polifonica, dirige Martina Frigo

Accademia Musica Nova, dirige Edoardo Gioachin

Presentano

Susanna Palvarini

Elisa Barzon

Due serate musica con alcuni tra i più bei cori della Provincia. Concerti musicali dove tradizione e modernità, folclore e avanguardia, classica e pop staranno sullo sfondo di Palazzo Zuckermann tutti insieme per la cittadinanza padovana.

Ingresso libero solo con prenotazione

Modalità di prenotazione

La prenotazione per le due serate dovrà essere effettuata attraverso il sito Eventbrite per contingentare la presenza degli spettatori, in ottemperanza ai decreti per l’emergenza sanitaria (qui i link diretti per prenotare: concerto del 17 settembre | concerto del 18 settembre)

Informazioni

ASAC – Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali

tel. 0423498941 | asac.veneto@asac-cori.it | https://asac-cori.it/

https://www.facebook.com/asacpadova

Ti ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Ti ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...